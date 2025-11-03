OpenAI schließt 38-Milliarden-Dollar-Deal mit Amazon – Aktie zündet

Im Rahmen der Vereinbarung wird OpenAI ab sofort Workloads auf AWS ausführen und dabei auf Hunderttausende Nvidia-Grafikprozessoren in den USA zugreifen. In den kommenden Jahren soll die Infrastruktur ausgebaut werden. Amazon will dafür zusätzliche Rechenzentren errichten. AWS-Vizepräsident Dave Brown betonte, dass OpenAI auf "völlig separate Kapazitäten" zugreife, die bereits teilweise bereitstehen.

OpenAI hat einen Vertrag über 38 Milliarden US-Dollar mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen. Der ChatGPT-Entwickler sichert sich damit erstmals Cloud-Kapazitäten beim weltweiten Marktführer und erweitert sein Rechenökosystem deutlich über Microsoft hinaus.

Der Schritt könnte eine strategische Abkehr von Microsoft bedeuten, das bisher exklusiver Cloud-Partner von OpenAI war. Nach Investitionen in Höhe von insgesamt 13 Milliarden US-Dollar hatte der Softwarekonzern seit 2019 bevorzugten Zugriff auf OpenAI-Projekte. Dieser Sonderstatus lief in der vergangenen Woche aus.

CEO Sam Altman erklärte, die Partnerschaft mit Amazon sei "entscheidend für die nächste Ära der KI". Die Skalierung von Hochleistungsmodellen erfordere "massive, zuverlässige Rechenleistung", und AWS sei in der Lage, diese zu liefern. OpenAI bleibt dennoch ein bedeutender Microsoft-Kunde und will über Azure weitere Cloud-Dienste im Wert von 250 Milliarden US-Dollar beziehen.

Für Amazon ist der Vertrag doppelt bedeutsam

Zum einen stärkt er die Position von AWS im Wettbewerb mit Microsoft und Google, zum anderen vertieft er die Beziehung zu OpenAIs Rivalen Anthropic, in das Amazon selbst Milliarden investiert hat.

Die neue Vereinbarung umfasst vor allem Nvidia-Hardware, darunter die Blackwell-Chips, während Anthropic Amazons eigenen Trainium-Prozessor nutzt. Die Infrastruktur soll sowohl für das Training neuer Modelle als auch für die Echtzeit-Anwendungen von ChatGPT eingesetzt werden.

Marktbeobachter werten den Deal laut CNBC als möglichen Vorläufer für einen Börsengang von OpenAI. Die Partnerschaft mit mehreren Cloud-Anbietern gilt als Zeichen für wachsende Unabhängigkeit und strategische Reife. CFO Sarah Friar bezeichnete die jüngste Umstrukturierung als "notwendigen Schritt auf dem Weg an die Börse".

Die Amazon-Aktie legte nach Bekanntgabe der Vereinbarung um gut fünf Prozent zu.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



