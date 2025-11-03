DZ BANK stuft Knorr-Bremse auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen von 97 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe bei den wichtigsten Eckdaten eine robuste Entwicklung verzeichnet, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimmten ihn die zu erwartende weitere Verbesserung im Geschäft mit Systemen für Schienenfahrzeuge und das mittelfristige Aufholpotenzial für die Nutzfahrzeugsparte, sobald sich die Marktlage wieder aufhellt./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 80,95EUR auf Tradegate (03. November 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

