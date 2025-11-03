AKTIE IM FOKUS
Siemens Energy auf Rekordhoch - KI-Profiteur, Analystenkommentar
- Siemens Energy erreicht Rekordhöhe von 113,75 Euro.
- Jahresplus von 125 Prozent, zweitbester Dax-Wert.
- Morgan Stanley hebt Kursziel auf 120 Euro an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im erholten Dax sind am Montag die Papiere von Siemens Energy mit deutlichem Zuwachs in Rekordhöhen geklettert. Sie stiegen bis auf 113,75 Euro und gewannen zuletzt an der Dax-Spitze knapp darunter fast 6 Prozent. Damit summiert sich das Jahresplus auf 125 Prozent, womit sie im Dax hinter Rheinmetall der zweitbeste Wert sind.
Einer der Treiber der Kursgewinne von Siemens Energy ist nach wie vor der Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) und der damit verbundene hohe Energieverbrauch von Rechenzentren, welche vor allem US-Technologiekonzerne benötigen. Von diesem Trend profitiert der deutsche Energietechnikhersteller.
Für die Analysten von Morgan Stanley bleibt Siemens Energy ein "Top Pick". Sie sind für die bevorstehenden Geschäftszahlen zuversichtlich und erwarten positive Kommentare zur Preisbildung und zu den Margen. Ihr Kursziel hoben die Experten von 112 auf 120 Euro an. Bei höheren Konsensschätzungen gebe es noch Spielraum nach oben./ajx/la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 1.748 auf Tradegate (03. November 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 80,73 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.156,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.330,00EUR was eine Bandbreite von +10,58 %/+32,12 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
stimmt, der Kurs gibt dir Recht - aber alles andere ist fernab jeglicher Realität. Ich kaufe die Aktie nicht und liege damit vermutlich genauso falsch wie ich vor zig Jahren bei Apple damit lag. Oder ich halte Microsoft und Talanx mehr als ein Jahrzehnt und "nichts" tut sich, verkaufe und danach beginnt eine jahrelange Hausse.
Gebe ich Dir recht. Aber wann heir die Fahnenstange erreicht wird oder wie sich das Geschäft entwickelt wissen wir nicht,.