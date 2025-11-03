    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    AKTIE IM FOKUS

    225 Aufrufe 225 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy auf Rekordhoch - KI-Profiteur, Analystenkommentar

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy erreicht Rekordhöhe von 113,75 Euro.
    • Jahresplus von 125 Prozent, zweitbester Dax-Wert.
    • Morgan Stanley hebt Kursziel auf 120 Euro an.
    AKTIE IM FOKUS - Siemens Energy auf Rekordhoch - KI-Profiteur, Analystenkommentar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im erholten Dax sind am Montag die Papiere von Siemens Energy mit deutlichem Zuwachs in Rekordhöhen geklettert. Sie stiegen bis auf 113,75 Euro und gewannen zuletzt an der Dax-Spitze knapp darunter fast 6 Prozent. Damit summiert sich das Jahresplus auf 125 Prozent, womit sie im Dax hinter Rheinmetall der zweitbeste Wert sind.

    Einer der Treiber der Kursgewinne von Siemens Energy ist nach wie vor der Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) und der damit verbundene hohe Energieverbrauch von Rechenzentren, welche vor allem US-Technologiekonzerne benötigen. Von diesem Trend profitiert der deutsche Energietechnikhersteller.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.660,00€
    Basispreis
    15,98
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.794,83€
    Basispreis
    16,55
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die Analysten von Morgan Stanley bleibt Siemens Energy ein "Top Pick". Sie sind für die bevorstehenden Geschäftszahlen zuversichtlich und erwarten positive Kommentare zur Preisbildung und zu den Margen. Ihr Kursziel hoben die Experten von 112 auf 120 Euro an. Bei höheren Konsensschätzungen gebe es noch Spielraum nach oben./ajx/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 1.748 auf Tradegate (03. November 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 80,73 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.156,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.330,00EUR was eine Bandbreite von +10,58 %/+32,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Siemens Energy auf Rekordhoch - KI-Profiteur, Analystenkommentar Im erholten Dax sind am Montag die Papiere von Siemens Energy mit deutlichem Zuwachs in Rekordhöhen geklettert. Sie stiegen bis auf 113,75 Euro und gewannen zuletzt an der Dax-Spitze knapp darunter fast 6 Prozent. Damit summiert sich das …