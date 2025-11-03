UBS sieht Aufwärtspotenzial: Der neue KI-Plan beflügelt diese Aktie!

"[Die Filialen, Geschäfte oder Fabrikhallen] verfügen also über diese Systeme, die sie zusammenbasteln können, aber wenn dann etwas schiefgeht, gibt es keine Möglichkeit, sie aus der Ferne zu überwachen. Es gibt keine Möglichkeit, sie ordnungsgemäß zu verwalten. Überall hängen Kabel herum", sagte Ciscos Präsident und Produktchef Jeetu Patel. Unified Edge soll genau dieses Problem lösen: Plug-and-play, ferngesteuert und wartungsarm.

Cisco Systems treibt seine Künstliche-Intelligenz-Strategie mit einem neuen Produkt voran, das direkt in Fabriken, Filialen oder Krankenhäusern laufen soll. Der Netzwerkspezialist präsentierte am Montag den sogenannten Unified Edge, ein Komplettsystem aus einem Server-Rack, das Chips, Speicher, Netzwerk- und Sicherheitssoftware bündelt. Ziel ist es, KI-Aufgaben nicht mehr nur in zentralen Rechenzentren, sondern direkt am Ort des Geschehens auszuführen.

Cisco setzt dabei auf seine bewährte Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur, erlaubt Kunden aber, Chips von Nvidia oder Intel einzubauen. Erste Großkunden wie Verizon testen das System bereits. Die Geräte sind ab sofort bestellbar und sollen bis Jahresende breit verfügbar sein.

Der Wettlauf um KI-Infrastruktur

Bislang findet der Großteil der KI-Arbeit in zentralen Cloud-Rechenzentren statt. Doch Cisco und andere Technologiekonzerne wetten darauf, dass Unternehmen künftig KI-Inferenz direkt am Netzwerkrand, dem sogenannten "Edge", durchführen. Dort fehlen häufig spezialisierte IT-Fachkräfte – eine Lücke, die Cisco mit automatisierten, einfach zu betreibenden Systemen schließen will.

Patel betont, dass der Markt erst am Anfang steht:

"Wir stehen noch ganz am Anfang dieser Entwicklung, sodass es noch keine massiven Auswirkungen am Rand gibt."

Die UBS sieht Cisco als großen KI-Profiteur

Parallel zur Produktvorstellung sorgte die Investmentbank UBS für Rückenwind an der Börse. Analyst David Vogt stufte die Cisco-Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Zwölf-Monats-Kursziel auf 88 US-Dollar.

Vogt erwartet, dass die rasant steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur Cisco langfristig beflügelt. "Cisco sicherte sich mehr als zwei Milliarden US-Dollar an KI-Aufträgen im Geschäftsjahr 2025 – fast ausschließlich von Hyperscalern wie Meta", schrieb der Analyst. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 könnte um rund sechs Prozent auf 60 Milliarden US-Dollar steigen und damit über dem bisherigen Unternehmensziel liegen.

Auch der Campus-Markt dürfte profitieren: Der Austausch älterer Netzwerksysteme gegen KI-fähige Switches könnte das Wachstum bis 2027 auf sieben Prozent erhöhen. Vogt lobte zudem Ciscos starkes Sicherheitsgeschäft, insbesondere die schnell wachsende Plattform Hypershield, deren Umsatz zuletzt um mehr als 20 Prozent zulegte.

Rückenwind durch KI-Investitionen der Hyperscaler

Laut der UBS dürfte der Kapitalaufwand der vier größten US-Cloudkonzerne für Rechenzentren in den kommenden drei Jahren jährlich um rund 20 Prozent steigen – getrieben durch Investitionen in künstliche Intelligenz. Das wäre, so Vogt, ein "starker Rückenwind für Ciscos Umsätze".

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 64,49EUR auf Tradegate (03. November 2025, 15:48 Uhr) gehandelt.