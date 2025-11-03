Auch Pharmaindustrie, Apotheken und Ärzte müssen Sparbeiträge erbringen

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Anhörung zum "Sparpaket" der

schwarz-roten Koalition fordert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des

AOK-Bundesverbands, Jens Martin Hoyer, weitere Sparanstrengungen zur

Stabilisierung der GKV-Beitragssätze:



"Wir begrüßen die geplante Aussetzung der Meistbegünstigungsklausel im

Krankenhausbereich für 2026. Diese müsste allerdings auf Dauer gestellt werden,

denn eine einmalige Aussetzung reicht nicht zur nachhaltigen Stützung der

GKV-Finanzen. Ohnehin erscheint der veranschlagte Einspareffekt zu hoch

gegriffen. Durch die aktuelle Tariffinanzierung dürften sich die Einsparungen

von 1,8 Milliarden Euro auf ca. 1,3 Milliarden Euro reduzieren.





Neben geringeren Einsparungen sorgt noch ein anderer Faktor für zusätzlichen

Druck auf die Beitragssätze: Die Mindestrücklagen bei vielen Krankenkassen sind

noch immer nicht aufgefüllt. Beides muss in die Haushaltsplanungen eingepreist

werden. Für Beitragssatzstabilität zum Jahreswechsel besteht aus unserer Sicht

wenig Hoffnung.



Deshalb brauchen wir jetzt schnell weitere Maßnahmen, etwa im Arzneimittel- und

Apothekenbereich. Durch die Anhebung des Herstellerabschlags von 7 auf 16

Prozent ließen sich kurzfristig 1,8 Milliarden Euro einsparen. Auch könnte die

schnelle Rückführung von Mitteln aus dem Fonds für pharmazeutische

Dienstleistungen, die ungenutzt brachliegen, eine zusätzliche Entlastung von 500

Millionen Euro erzielen. Darüber hinaus sind schnelle Stabilisierungsmaßnahmen

im ärztlichen Bereich geboten, etwa die Bereinigung der morbiditätsbedingten

Gesamtvergütung um die extrabudgetäre Vergütung für Terminvermittlung und offene

Sprechstunden. Das Einsparpotenzial liegt hier bei etwa 430 Millionen Euro

jährlich.



Solche Sparbeiträge von Pharmaindustrie, Apotheken und Ärzten würden für

Beitragsstabilität im kommenden Jahr und eine fairere Lastenverteilung zwischen

den Akteuren sorgen. Zur langfristigen Stabilisierung braucht es indes

nachhaltigere Maßnahmen wie kostendeckende Beitragspauschale für

Bürgergeldbeziehende, einen dynamisierten Bundeszuschuss und einen reduzierten

Mehrwertsteuersatz auf alle GKV-Leistungen."



