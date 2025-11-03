    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Hoyer

    Auch Pharmaindustrie, Apotheken und Ärzte müssen Sparbeiträge erbringen

    Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Anhörung zum "Sparpaket" der
    schwarz-roten Koalition fordert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des
    AOK-Bundesverbands, Jens Martin Hoyer, weitere Sparanstrengungen zur
    Stabilisierung der GKV-Beitragssätze:

    "Wir begrüßen die geplante Aussetzung der Meistbegünstigungsklausel im
    Krankenhausbereich für 2026. Diese müsste allerdings auf Dauer gestellt werden,
    denn eine einmalige Aussetzung reicht nicht zur nachhaltigen Stützung der
    GKV-Finanzen. Ohnehin erscheint der veranschlagte Einspareffekt zu hoch
    gegriffen. Durch die aktuelle Tariffinanzierung dürften sich die Einsparungen
    von 1,8 Milliarden Euro auf ca. 1,3 Milliarden Euro reduzieren.

    Neben geringeren Einsparungen sorgt noch ein anderer Faktor für zusätzlichen
    Druck auf die Beitragssätze: Die Mindestrücklagen bei vielen Krankenkassen sind
    noch immer nicht aufgefüllt. Beides muss in die Haushaltsplanungen eingepreist
    werden. Für Beitragssatzstabilität zum Jahreswechsel besteht aus unserer Sicht
    wenig Hoffnung.

    Deshalb brauchen wir jetzt schnell weitere Maßnahmen, etwa im Arzneimittel- und
    Apothekenbereich. Durch die Anhebung des Herstellerabschlags von 7 auf 16
    Prozent ließen sich kurzfristig 1,8 Milliarden Euro einsparen. Auch könnte die
    schnelle Rückführung von Mitteln aus dem Fonds für pharmazeutische
    Dienstleistungen, die ungenutzt brachliegen, eine zusätzliche Entlastung von 500
    Millionen Euro erzielen. Darüber hinaus sind schnelle Stabilisierungsmaßnahmen
    im ärztlichen Bereich geboten, etwa die Bereinigung der morbiditätsbedingten
    Gesamtvergütung um die extrabudgetäre Vergütung für Terminvermittlung und offene
    Sprechstunden. Das Einsparpotenzial liegt hier bei etwa 430 Millionen Euro
    jährlich.

    Solche Sparbeiträge von Pharmaindustrie, Apotheken und Ärzten würden für
    Beitragsstabilität im kommenden Jahr und eine fairere Lastenverteilung zwischen
    den Akteuren sorgen. Zur langfristigen Stabilisierung braucht es indes
    nachhaltigere Maßnahmen wie kostendeckende Beitragspauschale für
    Bürgergeldbeziehende, einen dynamisierten Bundeszuschuss und einen reduzierten
    Mehrwertsteuersatz auf alle GKV-Leistungen."

    Verfasst von news aktuell
