Hoyer
Auch Pharmaindustrie, Apotheken und Ärzte müssen Sparbeiträge erbringen
Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Anhörung zum "Sparpaket" der
schwarz-roten Koalition fordert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des
AOK-Bundesverbands, Jens Martin Hoyer, weitere Sparanstrengungen zur
Stabilisierung der GKV-Beitragssätze:
"Wir begrüßen die geplante Aussetzung der Meistbegünstigungsklausel im
Krankenhausbereich für 2026. Diese müsste allerdings auf Dauer gestellt werden,
denn eine einmalige Aussetzung reicht nicht zur nachhaltigen Stützung der
GKV-Finanzen. Ohnehin erscheint der veranschlagte Einspareffekt zu hoch
gegriffen. Durch die aktuelle Tariffinanzierung dürften sich die Einsparungen
von 1,8 Milliarden Euro auf ca. 1,3 Milliarden Euro reduzieren.
Neben geringeren Einsparungen sorgt noch ein anderer Faktor für zusätzlichen
Druck auf die Beitragssätze: Die Mindestrücklagen bei vielen Krankenkassen sind
noch immer nicht aufgefüllt. Beides muss in die Haushaltsplanungen eingepreist
werden. Für Beitragssatzstabilität zum Jahreswechsel besteht aus unserer Sicht
wenig Hoffnung.
Deshalb brauchen wir jetzt schnell weitere Maßnahmen, etwa im Arzneimittel- und
Apothekenbereich. Durch die Anhebung des Herstellerabschlags von 7 auf 16
Prozent ließen sich kurzfristig 1,8 Milliarden Euro einsparen. Auch könnte die
schnelle Rückführung von Mitteln aus dem Fonds für pharmazeutische
Dienstleistungen, die ungenutzt brachliegen, eine zusätzliche Entlastung von 500
Millionen Euro erzielen. Darüber hinaus sind schnelle Stabilisierungsmaßnahmen
im ärztlichen Bereich geboten, etwa die Bereinigung der morbiditätsbedingten
Gesamtvergütung um die extrabudgetäre Vergütung für Terminvermittlung und offene
Sprechstunden. Das Einsparpotenzial liegt hier bei etwa 430 Millionen Euro
jährlich.
Solche Sparbeiträge von Pharmaindustrie, Apotheken und Ärzten würden für
Beitragsstabilität im kommenden Jahr und eine fairere Lastenverteilung zwischen
den Akteuren sorgen. Zur langfristigen Stabilisierung braucht es indes
nachhaltigere Maßnahmen wie kostendeckende Beitragspauschale für
Bürgergeldbeziehende, einen dynamisierten Bundeszuschuss und einen reduzierten
Mehrwertsteuersatz auf alle GKV-Leistungen."
Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:
Dr. Kai Behrens
Telefon: 030 / 34646-2309
Mobil: 01520 / 1563042
E-Mail: mailto:presse@bv.aok.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8697/6150486
OTS: AOK-Bundesverband
