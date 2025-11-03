Verbände ermitteln H2-Marktindex 2025
Infrastrukturausbau kommt voran / Wasserstoffmarkt wird verhaltener eingeschätzt als im Vorjahr / Branche fordert verbindliche politische Rahmenbedingungen
Berlin (ots) - Knapp 70 Prozent - und damit die überwiegende Mehrheit der
Marktakteure - sehen einen großflächigen Einsatz von klimaneutral erzeugtem
Wasserstoff im Energiesektor. Die Entwicklung des Wasserstoffmarktes in
Deutschland wird von Marktteilnehmern im Vergleich zum vergangenen Jahr jedoch
verhaltener eingeschätzt. Der sogenannte H2-Marktindex liegt nun bei 41 von 100
möglichen Indexpunkten und nahm damit um 3 Indexpunkte ab (2024: 44
Indexpunkte). Von den vier in der Analyse untersuchten Hauptrubriken konnte der
Infrastrukturausbau einen Anstieg in der Bewertung verzeichnen. Dieser liegt nun
bei 35 Indexpunkten (2024: 31 Indexpunkte). Leicht abgenommen in der Bewertung
haben das Innovationsumfeld (minus 2 auf nunmehr 55), der
politisch-regulatorische Rahmen (minus 3 auf nunmehr 38) und die
Marktentwicklung (minus 8 auf nunmehr 37).
Weitere Informationen sowie das gesamte Gutachten und eine Zusammenfassung unter
http://www.h2-marktindex.de .
Pressekontakt:
AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.
Werner Lutsch, Geschäftsführer
Tel. (069) 6304-278 | E-Mail: mailto:w.lutsch@agfw.de
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Lars Wagner, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecher
Tel. (030) 79 47 36 64 | E-Mail: mailto:presse@dvgw.de
H2Global Stiftung
Emanuel Henrich, Head of Foundation Affairs
Tel. 0160-2940 124 | E-Mail: mailto:emanuel.henrich@h2-global.org
Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Lena Anzenhofer, Pressesprecherin
Tel. 0160-91330360 | E-Mail: mailto:lena.anzenhofer@vda.de
Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)
Jürgen Udwari, Strategie und Kommunikation
Tel. (069) 2556-1716 | E-Mail: mailto:udwari@vci.de
Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V. (VIK)
Alexander Ranft, Leiter Politik und Kommunikation / Pressesprecher
Tel. (030) / 21 24 92-12 | E-Mail: mailto:a.ranft@vik.de
VDMA e.V. - Europas größter Verband des Maschinen- und Anlagenbaus
Michael Herrmann, Power-to-X for Applications
Tel. (069) 6603-1184 | E-Mail: mailto:michael.herrmann@vdma.eu
Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)
Anna Theresa Kammer, Pressesprecherin
Tel. (030) 58580-225 | E-Mail: mailto:kammer@vku.de
