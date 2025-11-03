    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Infrastrukturausbau kommt voran / Wasserstoffmarkt wird verhaltener eingeschätzt als im Vorjahr / Branche fordert verbindliche politische Rahmenbedingungen

    Berlin (ots) - Knapp 70 Prozent - und damit die überwiegende Mehrheit der
    Marktakteure - sehen einen großflächigen Einsatz von klimaneutral erzeugtem
    Wasserstoff im Energiesektor. Die Entwicklung des Wasserstoffmarktes in
    Deutschland wird von Marktteilnehmern im Vergleich zum vergangenen Jahr jedoch
    verhaltener eingeschätzt. Der sogenannte H2-Marktindex liegt nun bei 41 von 100
    möglichen Indexpunkten und nahm damit um 3 Indexpunkte ab (2024: 44
    Indexpunkte). Von den vier in der Analyse untersuchten Hauptrubriken konnte der
    Infrastrukturausbau einen Anstieg in der Bewertung verzeichnen. Dieser liegt nun
    bei 35 Indexpunkten (2024: 31 Indexpunkte). Leicht abgenommen in der Bewertung
    haben das Innovationsumfeld (minus 2 auf nunmehr 55), der
    politisch-regulatorische Rahmen (minus 3 auf nunmehr 38) und die
    Marktentwicklung (minus 8 auf nunmehr 37).

    Weitere Informationen sowie das gesamte Gutachten und eine Zusammenfassung unter
    http://www.h2-marktindex.de .

