Infrastrukturausbau kommt voran / Wasserstoffmarkt wird verhaltener eingeschätzt als im Vorjahr / Branche fordert verbindliche politische Rahmenbedingungen

Berlin (ots) - Knapp 70 Prozent - und damit die überwiegende Mehrheit der

Marktakteure - sehen einen großflächigen Einsatz von klimaneutral erzeugtem

Wasserstoff im Energiesektor. Die Entwicklung des Wasserstoffmarktes in

Deutschland wird von Marktteilnehmern im Vergleich zum vergangenen Jahr jedoch

verhaltener eingeschätzt. Der sogenannte H2-Marktindex liegt nun bei 41 von 100

möglichen Indexpunkten und nahm damit um 3 Indexpunkte ab (2024: 44

Indexpunkte). Von den vier in der Analyse untersuchten Hauptrubriken konnte der

Infrastrukturausbau einen Anstieg in der Bewertung verzeichnen. Dieser liegt nun

bei 35 Indexpunkten (2024: 31 Indexpunkte). Leicht abgenommen in der Bewertung

haben das Innovationsumfeld (minus 2 auf nunmehr 55), der

politisch-regulatorische Rahmen (minus 3 auf nunmehr 38) und die

Marktentwicklung (minus 8 auf nunmehr 37).



Weitere Informationen sowie das gesamte Gutachten und eine Zusammenfassung unter

http://www.h2-marktindex.de .





Pressekontakt:



AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.

Werner Lutsch, Geschäftsführer

Tel. (069) 6304-278 | E-Mail: mailto:w.lutsch@agfw.de



DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Lars Wagner, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecher

Tel. (030) 79 47 36 64 | E-Mail: mailto:presse@dvgw.de



H2Global Stiftung

Emanuel Henrich, Head of Foundation Affairs

Tel. 0160-2940 124 | E-Mail: mailto:emanuel.henrich@h2-global.org



Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Lena Anzenhofer, Pressesprecherin

Tel. 0160-91330360 | E-Mail: mailto:lena.anzenhofer@vda.de



Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)

Jürgen Udwari, Strategie und Kommunikation

Tel. (069) 2556-1716 | E-Mail: mailto:udwari@vci.de



Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V. (VIK)

Alexander Ranft, Leiter Politik und Kommunikation / Pressesprecher

Tel. (030) / 21 24 92-12 | E-Mail: mailto:a.ranft@vik.de



VDMA e.V. - Europas größter Verband des Maschinen- und Anlagenbaus

Michael Herrmann, Power-to-X for Applications

Tel. (069) 6603-1184 | E-Mail: mailto:michael.herrmann@vdma.eu



Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)

Anna Theresa Kammer, Pressesprecherin

Tel. (030) 58580-225 | E-Mail: mailto:kammer@vku.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162131/6150489

OTS: DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V.







