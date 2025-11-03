Börsen Start Update
Börsenstart USA - 03.11. - US Tech 100 stark +0,58 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (16:00:19) bei 47.388,33 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: Amazon +5,32 %, NVIDIA +3,09 %, Cisco Systems +2,36 %, Boeing +1,98 %, IBM +1,97 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -1,50 %, Nike (B) -1,38 %, Chevron Corporation -1,38 %, Verizon Communications -1,33 %, Merck & Co -0,94 %
Der US Tech 100 steht bei 26.004,17 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.
Top-Werte: IDEXX Laboratories +14,18 %, Amazon +5,32 %, Micron Technology +5,09 %, Tesla +4,53 %, Dexcom +4,14 %
Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -6,52 %, Old Dominion Freight Line -2,95 %, Verisk Analytics -2,80 %, Synopsys -2,61 %, Paychex -2,35 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:46) bei 6.846,52 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Kenvue +17,92 %, IDEXX Laboratories +14,18 %, Amazon +5,32 %, Micron Technology +5,09 %, Tesla +4,53 %
Flop-Werte: Kimberly-Clark -11,33 %, Charter Communications Registered (A) -6,52 %, Moderna -4,61 %, ONEOK -3,72 %, Motorola Solutions -3,44 %
