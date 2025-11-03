AIXTRON - Aktienkurs springt nach oben +15,57 % - 03.11.2025

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +15,57 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten Verluste von -3,56 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +4,85 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Rückgang von -8,23 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,85 % 1 Monat -6,72 % 3 Monate -3,56 % 1 Jahr -4,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die aktuell bei etwa 15,63 Euro liegt. Nutzer spekulieren auf eine mögliche Unterbewertung und einen bevorstehenden Short-Squeeze. Gleichzeitig gibt es Bedenken zur Auftragslage und der strategischen Ausrichtung des Managements, insbesondere in Bezug auf die Nachfrage nach GaN-Bauteilen. Langfristig wird jedoch auch das Potenzial neuer Technologien wie Photonik und Quantenanwendungen thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,72 Mrd.EUR wert.

Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) hatte nach mehrjähriger Rally im Dezember 2023 ein Dekadenhoch bei 39,89 EUR markiert. Der nachfolgend etablierte Abwärtstrend drückte die Notierung bis zum April dieses Jahres auf ein 5-Jahres-Tief bei 8,45 EUR. Die anschließende schwungvolle Rally beförderte sie bis auf im Juli gesehene 16,71 EUR. Seither korrigiert der Wert den Kursschub und konnte dabei am 17. Oktober ...

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.