Tochtergesellschaft von Pacific Avenue Capital Partners schließt Übernahme von FLSmidth Cement von FLSmidth & Co. A/S ab

Los Angeles, CA / Access Newswire / 3. November 2025 / Pacific Avenue Capital Partners („Pacific Avenue“), eine führende globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Situationen im Mittelstand spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von FLSmidth Cement A/S („FLSmidth Cement“ oder „das Unternehmen“) von FLSmidth & Co. A/S (CPH:FLS) („FLSmidth“) abgeschlossen hat. Nach Abschluss der Transaktion wird FLSmidth Cement unter dem neuen Namen Fuller Technologies („Fuller“) firmieren und damit ein neues Kapitel als unabhängiger, technologieorientierter Marktführer im globalen Zementsektor aufschlagen. Fuller ist ein führender Lösungsanbieter für die Zementindustrie und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Ersatzteilen und Dienstleistungen sowie neuen und Ersatzanlagen für Zementwerke auf der ganzen Welt. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien und betreut weltweit mehr als 1.400 der rund 2.700 Zementwerke.

Mit mehr als 140 Jahren Erfahrung liefert Fuller umfassende Lösungen, die den gesamten Zementproduktionsprozess abdecken – vom Werkseingang bis zum Endprodukt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine breite Palette an Ausrüstung und Software für die konventionelle und nachhaltige Zementproduktion. Dazu gehören unter anderem Brechanlagen, Mühlen, Öfen, Zuführungen, Verladesysteme, pneumatische Förderanlagen und Automatisierungssteuerungen. Über die Produktion hinaus unterstützt Fuller seine langjährigen Kunden mit einem umfangreichen Portfolio an Ersatzteilen und Dienstleistungen und gewährleistet so die vollständige Abdeckung des Lebenszyklus seiner Anlagen.

Mit der Unterstützung von Pacific Avenue wird sich Fuller darauf konzentrieren, seinen Ruf als vertrauenswürdiger Partner seiner Kunden zu stärken, indem es die Beziehungen vertieft und sich enger an deren sich wandelnden Bedürfnissen ausrichtet. Das Unternehmen ist in der Lage, eine breite Palette strategischer Wachstumsinitiativen in den Bereichen Investitionsgüter und Dienstleistungen umzusetzen, die sowohl die Zementproduktion als auch komplementäre Branchen bedienen. Durch die Nutzung seines technischen Know-hows, seiner innovativen Produkte und Dienstleistungen wird Fuller auch zukünftig die Wertschöpfung und nachhaltige Expansion seiner Kunden weltweit vorantreiben.