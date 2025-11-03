Xinhua Silk Road
Das digitale Potenzial freisetzen, um neue Impulse für die Spirituosenindustrie zu schaffen
Beijing (ots/PRNewswire) - Inmitten der Welle der digitalen Wirtschaft
entwickeln sich digitale Technologien der neuen Generation wie Cloud Computing,
Big Data, das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz rasant weiter. Sie
integrieren sich tief in die gesamte Wertschöpfungskette der
Spirituosenindustrie und verleihen der Entwicklung dieses traditionellen Sektors
neue Dynamik.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348121.html
entwickeln sich digitale Technologien der neuen Generation wie Cloud Computing,
Big Data, das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz rasant weiter. Sie
integrieren sich tief in die gesamte Wertschöpfungskette der
Spirituosenindustrie und verleihen der Entwicklung dieses traditionellen Sektors
neue Dynamik.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348121.html
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2810040/video.mp4
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-das-digitale-potenzial-freisetzen-um-neue-impulse-fur-die-spirituosenindustrie-
zu-schaffen-302602546.html
Pressekontakt:
Linlin Yang,
linlinyanglyn@163.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6150548
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-das-digitale-potenzial-freisetzen-um-neue-impulse-fur-die-spirituosenindustrie-
zu-schaffen-302602546.html
Pressekontakt:
Linlin Yang,
linlinyanglyn@163.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6150548
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
Autor folgen