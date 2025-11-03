    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Das digitale Potenzial freisetzen, um neue Impulse für die Spirituosenindustrie zu schaffen

    Beijing (ots/PRNewswire) - Inmitten der Welle der digitalen Wirtschaft
    entwickeln sich digitale Technologien der neuen Generation wie Cloud Computing,
    Big Data, das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz rasant weiter. Sie
    integrieren sich tief in die gesamte Wertschöpfungskette der
    Spirituosenindustrie und verleihen der Entwicklung dieses traditionellen Sektors
    neue Dynamik.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348121.html

    Video - https://mma.prnewswire.com/media/2810040/video.mp4

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
    -das-digitale-potenzial-freisetzen-um-neue-impulse-fur-die-spirituosenindustrie-
    zu-schaffen-302602546.html

    Pressekontakt:

    Linlin Yang,
    linlinyanglyn@163.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6150548
    OTS: Xinhua Silk Road Information Service




