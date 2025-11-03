Neueste Daten aus dem klinischen Alltag belegen eine Blutdrucksenkung um 19,6 mmHg nach 6 Monaten mit dem Paradise-System zur renalen Denervierung mit Ultraschall von Recor Medical
Die auf der TCT-Konferenz 2025 vorgestellten Daten aus der globalen „Real-World"-Registerstudie zum Paradise-System zeigen eine signifikante und bedeutende Blutdrucksenkung nach 6 Monaten. Eine Analyse der gepoolten Daten aus dem klinischen RADIANCE-Studienprogramm belegt eine dauerhafte Blutdrucksenkung von 15,7 mmHg nach zwei Jahren.
PALO ALTO, Kalifornien und FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Recor Medical, Inc. („Recor") und seine Muttergesellschaft Otsuka Medical Devices Co., Ltd. („Otsuka Medical Devices") geben die Ergebnisse aus zwei klinischen Studien bekannt, die auf der Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)-Konferenz 2025 vorgestellt wurden: Daten aus der Global Paradise System (GPS)-Registerstudie zeigten eine Senkung des systolischen Praxisblutdrucks um 19,6 mmHg nach sechs Monaten mit dem Paradise-System zur renalen Denervierung mit Ultraschall (uRDN). Zudem ergab die Analyse der gepoolten Daten aus dem globalen RADIANCE-Studienprogramm eine dauerhafte Senkung des systolischen Praxisblutdrucks um 15,7 mmHg nach 24 Monaten. Beim Paradise uRDN-System handelt es sich um eine gerätebasierte Zusatztherapie für Patienten mit unkontrollierter und resistenter Hypertonie, deren Blutdruck durch Änderungen der Lebensgewohnheiten und Medikamente nicht ausreichend kontrolliert werden kann.
Blutdrucksenkung um 19,6 mmHg in der GPS-Registerstudie nach 6 Monaten
Bei der GPS-Registerstudie handelt es sich um eine prospektive und retrospektive Registerstudie, die in neun Ländern außerhalb der USA durchgeführt wird und dazu dient, die Langzeitsicherheit und -wirksamkeit des Paradise uRDN-Systems bei bestimmungsgemäßer Verwendung zu beurteilen. Die von PD Dr. Karl Fengler vom Herzzentrum Leipzig vorgestellten Ergebnisse umfassten die erste prospektive Analyse von Daten von 212 Patienten. Der systolische, in der Arztpraxis gemessene Blutdruck war 6 Monate nach dem Eingriff um 19,6 mmHg und der systolische, zu Hause gemessene Blutdruck um 14,4 mmHg gegenüber dem Ausgangswert gesunken (alle p <� 0,0001). Die Verfahrensdauer, das Kontrastmittelvolumen und die Durchleuchtungsdauer waren im Vergleich zu den früheren RADIANCE-Studien reduziert. Diese Patientenkohorte weist ein höheres Risikoprofil und höhere Ausgangsblutdruckwerte auf als in früheren RADIANCE-Studien. Es wurden keine Sicherheitsbedenken geltend gemacht.