Neueste Daten aus dem klinischen Alltag belegen eine Blutdrucksenkung um 19,6 mmHg nach 6 Monaten mit dem Paradise-System zur renalen Denervierung mit Ultraschall von Recor Medical

Die auf der TCT-Konferenz 2025 vorgestellten Daten aus der globalen „Real-World"-Registerstudie zum Paradise-System zeigen eine signifikante und bedeutende Blutdrucksenkung nach 6 Monaten. Eine Analyse der gepoolten Daten aus dem klinischen RADIANCE-Studienprogramm belegt eine dauerhafte Blutdrucksenkung von 15,7 mmHg nach zwei Jahren.

PALO ALTO, Kalifornien und FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Recor Medical, Inc. („Recor") und seine Muttergesellschaft Otsuka Medical Devices Co., Ltd. („Otsuka Medical Devices") geben die Ergebnisse aus zwei klinischen Studien bekannt, die auf der Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)-Konferenz 2025 vorgestellt wurden: Daten aus der Global Paradise System (GPS)-Registerstudie zeigten eine Senkung des systolischen Praxisblutdrucks um 19,6 mmHg nach sechs Monaten mit dem Paradise-System zur renalen Denervierung mit Ultraschall (uRDN). Zudem ergab die Analyse der gepoolten Daten aus dem globalen RADIANCE-Studienprogramm eine dauerhafte Senkung des systolischen Praxisblutdrucks um 15,7 mmHg nach 24 Monaten. Beim Paradise uRDN-System handelt es sich um eine gerätebasierte Zusatztherapie für Patienten mit unkontrollierter und resistenter Hypertonie, deren Blutdruck durch Änderungen der Lebensgewohnheiten und Medikamente nicht ausreichend kontrolliert werden kann.