Chip-Chaos trifft Deutschland – ZF und Bosch kämpfen ums Weiterproduzieren

"Es ist unklar, in welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit Lieferungen aus China wieder aufgenommen werden könnten", sagte ein ZF-Sprecher.

Engpässe bei Chips halten an – weswegen ZF vorsorglich Kurzarbeit vorbereitet. Das Unternehmen teilte am Montag mit, die Ankündigung geschehe trotz gewisser Fortschritte in politischen Verhandlungen.

Der deutsche Automobilzulieferer ZF plant, am Standort Schweinfurt Kurzarbeit einzuführen, da die Versorgung mit Halbleitern eingeschränkt ist, teilte ein Vertreter der Gewerkschaft IG Metall mit. "Die konkreten Regelungen werden derzeit mit dem Betriebsrat verhandelt", sagte der Vertreter gegenüber Reuters.

Ein Konflikt um den niederländischen Chiphersteller Nexperia hat zu Befürchtungen über mögliche Produktionsstopps bei Automobilherstellern geführt, da die Chips auch von Zulieferern wie ZF in großem Umfang genutzt werden.

Kurz vorher hat am Montag auch Bosch Kurzarbeit angekündigt. Das Unternehmen gab bekannt, dass es am Standort Salzgitter bei den Arbeitsbehörden Kurzarbeit angemeldet hat. Hintergrund sind auch hierbei die anhaltenden Lieferprobleme bei Halbleitern, die die gesamte Automobilbranche betreffen.

"Am Standort Salzgitter reagieren wir flexibel auf Produktionsanpassungen. Zu diesem Zweck können wir je nach Bedarf auf das bewährte Instrument der Kurzarbeit zurückgreifen, das wir entsprechend angemeldet haben", teilte das Unternehmen in einer Stellungnahme mit.

