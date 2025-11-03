OpenAI kauft bei Amazon KI-Rechenleistung für Milliarden
- OpenAI sichert sich 38 Mrd. Dollar Deal mit Amazon.
- Zugang zu Nvidia-Chips für KI-Betrieb über 7 Jahre.
- KI-Wettlauf: Google, Meta investieren Milliarden jährlich.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI zapft auf der Suche nach mehr Computerleistung für seine KI die Rechenzentren von Amazon an. Der insgesamt 38 Milliarden Dollar schwere Deal gewährt OpenAI für zunächst sieben Jahre Zugang zu "hunderttausenden" Chipsystemen des Chipkonzerns Nvidia , die auf den Betrieb Künstlicher Intelligenz zugeschnitten sind.
ChatGPT kam zuletzt nach Angaben von OpenAI auf rund 800 Millionen Nutzer pro Woche. Firmenchef Sam Altman hat Pläne für gewaltige Rechenzentren, die gemeinsam mit Partnern gebaut werden sollen. Dafür wurde etwa mit dem Software-Konzern Oracle eine Vereinbarung im Volumen von 300 Milliarden Dollar geschlossen. Auch beim Investor Microsoft will OpenAI über die Jahre Rechenleistung für 250 Milliarden Dollar beziehen.
Wettrüsten bei KI-Rechenleistung
Unter KI-Entwicklern ist ein regelrechtes Wettrüsten ausgebrochen: Auch etwa Google und der Facebook-Konzern Meta investieren Dutzende Milliarden Dollar pro Jahr für den Ausbau der Computerleistung. Die gewaltigen Ausgaben lösten bereits Ängste vor einer KI-Blase aus - angesichts von Zweifeln, ob das Geld zurückverdient werden kann.
Amazon will sich mit seiner Cloud-Sparte AWS, die bereits viele Unternehmen mit Rechenleistung versorgt, auch als Dienstleister für die KI-Ära etablieren. Der weltgrößte Online-Händler ist auch ein wichtiger Geldgeber des OpenAI-Konkurrenten Anthropic./so/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,53 % und einem Kurs von 221,7 auf Tradegate (03. November 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +8,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +8,16 %/+39,70 % bedeutet.
Microsoft ist ein sehr großes, etabliertes Unternehmen. Dort sind Insiderverkäufe relativ häufig, gerade weil viele Mitarbeiter (bis hoch zum CEO) einen Großteil ihrer Vergütung in Aktien erhalten. Typischerweise werden diese regelmäßig abgestoßen.
Ein „Cluster“ von Verkäufen muss also nicht heißen, dass Insider schlechte Geschäftsaussichten sehen – oft ist es schlicht Portfolio-Management.
MSFT ist/war sehr hoch bewertet und diese Zwischenkorrektur ist genau das, was jene benötigten, die noch nicht zum Zug gekommen sind oder diverse Nachkäufe avisieren.