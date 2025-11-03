Shanghai Electric unterstützt die globalen CRAFT- und ITER-Projekte und treibt eine nachhaltige Zukunft für die Erde voran

SHANGHAI, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) hat kürzlich mehrere wichtige Meilensteine im Bereich der kontrollierten Kernfusion bekannt gegeben, darunter die Lieferung des weltweit größten Toroidalfeldspulengehäuses und die erfolgreiche Ankunft der Kryostat-Ausrüstung für den Magnet-Kaltversuch des Internationalen Thermonuklearen Versuchsreaktors (ITER) am Standort in Frankreich.

Die Errungenschaften unterstreichen die technologischen Fähigkeiten chinesischer Unternehmen bei der Förderung der weltweiten Zusammenarbeit im Bereich der Fusionsenergie und geben der weltweiten Umstellung auf saubere Energie neuen Schwung.

„Als Pionier in der Herstellung von High‑End-Ausrüstung in China engagiert sich Shanghai Electric für die Förderung der Fusionsenergie durch technologische Innovation und internationale Zusammenarbeit. Wir werden weiterhin unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Extremfertigung und technische Integration nutzen, um wichtige globale wissenschaftliche Projekte wie ITER zuverlässig zu unterstützen und so der Menschheit dabei zu helfen, das große Ziel der sauberen Energie zu erreichen", erklärte Wu Lei, Vorsitzender der Shanghai Electric Group.

Die jüngsten Technologielieferungen bedeuten für China nicht nur einen Durchbruch bei der Herstellung von Kernkomponenten für die Fusionsforschung, sondern festigen auch die Rolle des Landes in der globalen Lieferkette der Fusionsforschung.

Im Oktober traf die von der Shanghai Electric Nuclear Power Group und dem Institut für Plasmaphysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (ASIPP) gemeinsam hergestellte Magnet-Kältetest-Kryostatenausrüstung auf dem Seeweg im französischen Hafen von Marseille ein. Anschließend wurde sie mit Schrittgeschwindigkeit über 70 Kilometer landeinwärts zum Standort der ITER-Organisation in Cadarache transportiert. Als eines der sieben Hauptmitglieder des ITER-Projekts arbeitet China mit internationalen Partnern zusammen, um die Fusionstechnologie vom Labor bis zur Kommerzialisierung voranzutreiben.