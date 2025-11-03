    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    Uneinheitlicher November-Start - KI-Fantasie treibt Tech-Werte

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte starten November ohne klare Richtung.
    • Dow Jones fiel um 0,4%, S&P 500 stieg leicht.
    • Nasdaq 100 profitierte von KI-Hype, +0,6%.
    Aktien New York - Uneinheitlicher November-Start - KI-Fantasie treibt Tech-Werte
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind ohne klare Richtung in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologiewerte an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.

    Der Dow Jones Industrial fiel am Montag im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 47.363 Punkte. Der S&P 500 stieg hingegen um 0,1 Prozent auf 6.847 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es zuletzt um 0,6 Prozent auf 26.005 Punkte nach oben. Damit ist der technologielastige Index nur noch wenig von seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei 26.182 Punkten entfernt./edh/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
