Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 1
Performance 1M: -0,95 %
Performance 1M: -0,95 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 2
Performance 1M: -13,53 %
Performance 1M: -13,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Fortschritte wie Kooperationen werden hervorgehoben, während Bedenken hinsichtlich der hohen KGV-Prognosen und der stagnierenden Kursentwicklung bestehen. Die letzten 14 Tage waren von einer negativen Kursentwicklung geprägt, was die Unsicherheiten verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Vonovia
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 3
Performance 1M: -2,04 %
Performance 1M: -2,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Vonovia im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Pessimismus aufgrund einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Viele sehen die unterdurchschnittliche Performance im Branchenvergleich kritisch. Dennoch gibt es auch optimistische Stimmen, die auf die bevorstehenden Quartalszahlen hoffen, um positive Impulse zu erhalten. Insgesamt herrscht eine gemischte Stimmung zwischen Skepsis und vorsichtiger Hoffnung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 4
Performance 1M: +2,09 %
Performance 1M: +2,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines signifikanten Gewinneinbruchs im Q2 2025, der durch Zölle und Marktdruck bedingt ist, stieg der Kurs in den letzten 14 Tagen um 6%. Einige Anleger sind optimistisch, da die Margen im PKW-Segment leicht steigen und die Kosten sinken. Die Marktreaktion deutet darauf hin, dass die Zahlen besser als erwartet waren, jedoch bleiben fundamentale Herausforderungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Qiagen
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: +3,03 %
Performance 1M: +3,03 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 58,51%
|PUT: 41,49%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 17,02 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte