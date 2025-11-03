Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Warburg Research hat die Aktie auf 'Hold' mit einem Kursziel von 15,50 Euro eingestuft, während Kerrisdale Capital langfristig investiert ist. Die Kursentwicklung zeigt einen Anstieg von 15 Euro auf 15,63 Euro in den letzten 14 Tagen. Zudem gibt es Anzeichen für eine mögliche Short-Squeeze, was das Sentiment positiv beeinflussen könnte.