Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: +14,32 %
Platz 1
Performance 1M: -6,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Warburg Research hat die Aktie auf 'Hold' mit einem Kursziel von 15,50 Euro eingestuft, während Kerrisdale Capital langfristig investiert ist. Die Kursentwicklung zeigt einen Anstieg von 15 Euro auf 15,63 Euro in den letzten 14 Tagen. Zudem gibt es Anzeichen für eine mögliche Short-Squeeze, was das Sentiment positiv beeinflussen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
Kontron
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 2
Performance 1M: -15,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage und eine Umsatzwarnung stehen im Widerspruch zu starken Auftragseingängen. Diskussionen über mögliche Kapazitätsprobleme und die symbolischen Insiderkäufe verstärken die Skepsis. Dennoch bleibt das Kursziel von 30,90 € bestehen, was einen gewissen Optimismus signalisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
PNE
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 3
Performance 1M: -18,20 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 4
Performance 1M: +7,48 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 5
Performance 1M: -17,36 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 6
Performance 1M: +3,03 %
