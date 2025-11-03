Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 1
Performance 1M: +2,45 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 2
Performance 1M: -13,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Fortschritte wie Kooperationen werden hervorgehoben, während Bedenken hinsichtlich der hohen KGV-Prognosen und der stagnierenden Kursentwicklung bestehen. Die letzten 14 Tage waren von einer negativen Kursentwicklung geprägt, was die Unsicherheiten verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 3
Performance 1M: -0,95 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 4
Performance 1M: +2,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines signifikanten Gewinneinbruchs im Q2 2025, der durch Zölle und Marktdruck bedingt ist, stieg der Kurs in den letzten 14 Tagen um 6%. Einige Anleger sind optimistisch, da die Margen im PKW-Segment leicht steigen und die Kosten sinken. Die Marktreaktion deutet darauf hin, dass die Zahlen besser als erwartet waren, jedoch bleiben fundamentale Herausforderungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Ferrari
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 5
Performance 1M: -18,17 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 6
Performance 1M: -13,94 %
