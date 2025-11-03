Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Fortschritte wie Kooperationen werden hervorgehoben, während Bedenken hinsichtlich der hohen KGV-Prognosen und der stagnierenden Kursentwicklung bestehen. Die letzten 14 Tage waren von einer negativen Kursentwicklung geprägt, was die Unsicherheiten verstärkt.