Trigg erweitert Tungsten-Portfolio und sichert hochgradige Minen im historischen Nightingale-Distrikt – Vorbereitung auf Bohrprogramme

Trigg bereitet zwei bedeutende Bohrinitiativen beim Tennessee Mountain Tungsten Project und dem Antimony Canyon Project vor, nachdem ein produktives Treffen mit dem Gouverneur von Utah stattgefunden hat.

HIGHLIGHTS

- Trigg hat sein hochgradiges US-Tungsten-Portfolio erweitert, indem es Ansprüche abgesteckt hat, die den größten Teil des historischen Nightingale Tungsten District abdecken, und sich dabei einen 3-Meilen-langen mineralisierten Trend mit mehreren ehemals hochgradig produzierenden Wolframminen gesichert.

- Das neu gesicherte Gebiet umfasst 100 % der Alpine Mine, einer bedeutenden hochgradigen ehemaligen Mine , deren historische Aufzeichnungen eine Produktion von 564.000 Pfund 70 %igem WO3-Konzentrat zwischen 1943 und 1946 (1) belegen. (1)

- Die Absteckung sichert außerdem die südliche Garfield Force Mine, einen weiteren hochgradigen, ehemaligen Produzenten mit Gehalten von bis zu 1,0 % WO₃, die in verbliebenen Stollen berichtet wurden, und bestätigt somit eine bedeutende, etwa eine Meile lange Erweiterung des mineralisierten Systems, das nun von Trigg kontrolliert wird. (2)

- Tungsten (Wolfram) ist ein unersetzbares und essentielles Metall für zahlreiche militärische und industrielle Anwendungen, geschätzt wegen seiner außergewöhnlichen Härte, Dichte und seines hohen Schmelzpunkts. Es wird in panzerbrechender Munition, kinetischen Energieprojektilen, Raketenteilen, Turbinenschaufeln und Hochtemperaturlegierungen für Luftfahrt- und Verteidigungssysteme eingesetzt.

- Trigg bereitet zwei große Bohrprogramme beim Antimony Canyon Project und beim Tennessee Mountain Project vor, die einige der in den USA am besten dokumentierten Wolframgehalte umfassen (siehe ASX-Mitteilung vom 2. September 2025), darunter:

24,9 m mit 0,65 % WO₃ ab 7,68 m (GH-14), einschließlich 10,67 m mit 0,98 % WO₃ ab 19,81 m sowie 2,13 m mit 2,06 % WO₃ ab 28,35 m.

18,38 m mit 0,72 % WO₃ ab Oberfläche (GH-09), einschließlich 13,17 m mit 0,91 % WO₃ ab Oberfläche.

Die meisten historischen Bohrlöcher am Tennessee Mountain endeten in einer Mineralisierung und sind in der Tiefe weiterhin offen, wobei bisher nur begrenzte Untersuchungen durchgeführt wurden. Das System erstreckt sich nun über eine Streichlänge von 8 km, was durch LiDAR und umfangreiche Oberflächenarbeiten entlang der Kontaktzone bestätigt wurde.

- Zum Kontext: Die historischen Arbeiten wurden um 1943–46 durchgeführt, als Wolfram zu etwa 4.000 US$/t gehandelt wurde – deutlich unter dem aktuellen APT-Benchmarkpreis von 49.546 US$ bis 51.033 US$/t (24. Oktober 2025, Metal.com, Shanghai Metals Market) – was einer mehr als verzehnfachten Preissteigerung entspricht.

- Bohrungen beginnen in Kürze bei Antimony Canyon (ACP) und Tennessee Mountain Tungsten Project (TMTP):

- ACP: Alle Studien abgeschlossen; Bohrbeginn nach CSAMT-Interpretation und NOI-Genehmigung, wobei Patentansprüche die Zeitpläne beschleunigen.

- TMTP: Bohrungen nutzen bereits gestörtes Gelände, um Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und den Start zu beschleunigen.

Trigg Minerals Limited (ASX: TMG, OTCQB: TMGLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich Ansprüche abgesteckt hat, die den größten Teil des historischen Nightingale Tungsten District („Nightingale Project“ oder „Projekt“) im Pershing County, Nevada, abdecken.

Das strategische Absteckungsprogramm umfasst einen bezirksweiten, 3 Meilen langen mineralisierten Trend ehemals produzierender Minen und hochgradiger Prospektionsgebiete. Damit erhält Trigg die Kontrolle über ein gesamtes Gebiet innerhalb einer bewährten, hochgradigen Wolframregion.

Die Akquisition – zusammen mit dem erweiterten Tennessee Mountain Tungsten Project – stellt einen strategischen Schritt dar, um Kontrolle über eine bedeutende, historisch produktive Wolframregion innerhalb einer sicheren Tier-1-Jurisdiktion zu erlangen. Wolfram ist eine unverzichtbare Ressource für Verteidigung, Luftfahrt und High-Tech-Sektoren, wobei die globalen Lieferketten stark konzentriert sind. Die Entwicklung eines substantiellen Wolframvorkommens in den Vereinigten Staaten bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine stabile, nationale Lieferkette für dieses kritische Metall aufzubauen.

Managing Director, Herr Andre Booyzen, erklärte: „Dies ist ein transformativer Schritt für Trigg, da wir nun die Kontrolle über eine echte Wolfram-Provinz im Distriktmaßstab in einer Tier-1-Jurisdiktion besitzen. Unsere strategische Absteckung hat uns bedeutende, ehemals produzierende Minen – Alpine und Garfield – gesichert.

Mit der hochgradigen Alpine Mine als neuem Ankerprojekt und mehreren sofort bohrbereiten Zielen bei Garfield und anderen Prospekten haben wir einen klaren Weg zur Definition einer bedeutenden, JORC-konformen Ressource und zur Etablierung einer strategischen, US-basierten Versorgung mit diesem kritischen Metall.“

Abbildung 1. Trigg-Team mit dem Gouverneur von Utah, Spencer J. Cox (zweiter von links).

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer im Original 17-Seitigen Pressemeldung. Sie können die gesamte Meldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

(1) Alpine Mine – Western Mining History, accessed on October 31, 2025, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10109803/

(2) Jay Bird mine (Garfield Force mine), Nightingale Mining District ..., accessed on October 31, 2025, https://www.mindat.org/loc-43226.html

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand der Trigg Minerals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andre Booyzen

Trigg Minerals Limited

Managing Director

info@trigg.com.au

+61 (08) 6256 4403

Kristin Rowe

NWR Communications

Investor Relations

kristin@nwrcommunications.com.au

+61 (0) 404 889 896

ÜBER TRIGG MINERALS

Trigg Minerals Limited (ASX: TMG, OTCQB: TMGLF) treibt die Entwicklung kritischer Mineralien in US-Tier-1-Jurisdiktionen voran – mit der strategischen Vision, sich zu einem vertikal integrierten, konfliktfreien Lieferanten für westliche Volkswirtschaften zu entwickeln.

Das Vorzeigeprojekt Antimony Canyon Project in Utah (USA) zählt zu den größten und höchstgradigen unerschlossenen Antimon-Systemen des Landes – historisch abgebaut, jedoch nie einer modernen Exploration unterzogen. Das kürzlich gesicherte Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada stärkt Triggs Position im Bereich kritischer Mineralien zusätzlich und bringt Skalierung sowie Diversifizierung innerhalb einer Tier-1-Jurisdiktion.

Mit einem erfahrenen Führungsteam, aktiver Zusammenarbeit mit Regierungsstellen und dem im Aufbau befindlichen Schmelzwerksprojekt ist Trigg strategisch gut positioniert, um die Renaissance der Antimon- und Wolframversorgung aus verlässlichen westlichen Quellen anzuführen.

Weitere Informationen zu Trigg Minerals Limited finden Sie auf der ASX-Plattform (ASX: TMG) oder auf der Website des Unternehmens unter www.trigg.com.au.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Person’s Statement)

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Daten, die von Herrn Jonathan King, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt und sachgerecht wiedergegeben wurden. Herr King ist Direktor von Geoimpact Pty Ltd und fungiert als unabhängiger geologischer Berater für Trigg Minerals Limited. Herr King verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Mineralisierungstyp, die Lagerstättenart und die ausgeübte Tätigkeit, um gemäß der Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code, 2012 Edition) als sachkundige Person zu gelten. Herr King stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Inhalte in dieser Mitteilung in der vorliegenden Form und im gegebenen Zusammenhang zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Forward Looking Statements)

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in gutem Glauben gemacht und gelten als auf einer angemessenen Grundlage beruhend. Sie spiegeln aktuelle Erwartungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft wider und basieren auf derzeit verfügbaren Informationen und Annahmen. Sollten sich ein oder mehrere Risiken oder Unsicherheiten verwirklichen oder zugrunde liegende Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Mitteilung dargelegten Erwartungen, Absichten und Strategien abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen oder Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Bereits veröffentlichte Informationen

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf zuvor veröffentlichte Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus den ASX-Mitteilungen des Unternehmens, die an dem im Text genannten Datum veröffentlicht wurden, an dem auf diese Informationen Bezug genommen wird. Die früheren Marktmitteilungen sind auf der Website des Unternehmens oder auf der ASX-Website (www.asx.com.au) einsehbar.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen enthaltenen Angaben wesentlich beeinflussen würden. Ferner bestätigt das Unternehmen, dass Form und Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person (Competent Person) dargestellt werden, nicht wesentlich von den ursprünglichen Marktmitteilungen abweichen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die vollständige englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Trigg Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -23,62 % und einem Kurs von 0,080EUR auf Frankfurt (03. November 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.