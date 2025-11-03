    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    30-Prozent-Rallye voraus?

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hier ist Siemens Healthineers Weltspitze! Analysten sehen großen Kurssprung

    Der November könnte für Siemens Healthineers einige wichtige Weichenstellungen bedeuten. Auch die Aktie könnte dann endlich wieder Fahrt aufnehmen, meinen die Analysten der britischen Barclays.

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Healthineers: Kursziel auf 64 Euro angehoben.
    • Wichtige Termine: 13. und 17. November entscheidend.
    • Photon-Counting-CT könnte Milliardenumsatz bringen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    30-Prozent-Rallye voraus? - Hier ist Siemens Healthineers Weltspitze! Analysten sehen großen Kurssprung
    Foto: Daniel Karmann/dpa

    Barclays bleibt bei Siemens Healthineers optimistisch und hebt das Kursziel für die Aktie von 62 auf 64 Euro an. Die Analysten sehen ein Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent – und gleich mehrere bevorstehende Katalysatoren, die den Kurs beflügeln könnten.

    Im Fokus stehen zwei Termine im November: Am 13. November soll Siemens AG auf dem Capital Markets Day Klarheit über ihre Beteiligung an Siemens Healthineers schaffen. Ein teilweiser Ausstieg oder eine Abspaltung des 71 Prozent-Anteils gilt als mögliches Befreiungssignal für die Aktie.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Healthineers!
    Long
    46,11€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,13€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wenige Tage später, am 17. November, richtet sich der Blick auf den Healthineers-Kapitalmarkttag. Dort könnten strategische Weichen gestellt werden – etwa eine mögliche Überprüfung oder gar der Verkauf der margenschwachen Diagnostiksparte. Laut Barclays würde ein solcher Schritt Wachstum und Marge deutlich verbessern.

    Siemens Healthineers

    +0,74 %
    -1,77 %
    +3,39 %
    +4,27 %
    +1,31 %
    +5,65 %
    +31,86 %
    +35,67 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100

    Noch wichtiger sei jedoch die technologische Führungsrolle bei der neuen Photon-Counting-Computertomografie. Siemens Healthineers sei hier der Konkurrenz um Jahre voraus und könne diesen Vorsprung in ein Milliarden-Geschäft verwandeln. Barclays erwartet bis 2030 ein Umsatzvolumen von rund 2,5 Milliarden Euro allein aus dieser Technologie, was das Wachstum im Imaging-Segment um rund einen Prozentpunkt pro Jahr beschleunigen dürfte.

    Die Analysten heben ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 bis 2030 um drei Prozent an und liegen damit über dem Marktkonsens. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 für 2026 sehen sie die Bewertung als attraktiv an. Siemens Healthineers bleibe eine "Preferred Pick" im europäischen Medizintechniksektor – getrieben von Innovationskraft, klaren strategischen Impulsen und der Aussicht auf mehr unternehmerische Eigenständigkeit.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 48,84EUR auf Tradegate (03. November 2025, 16:47 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51,28, was eine Steigerung von +4,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    30-Prozent-Rallye voraus? Hier ist Siemens Healthineers Weltspitze! Analysten sehen großen Kurssprung Der November könnte für Siemens Healthineers einige wichtige Weichenstellungen bedeuten. Auch die Aktie könnte dann endlich wieder Fahrt aufnehmen, meinen die Analysten der britischen Barclays.