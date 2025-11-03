30-Prozent-Rallye voraus?
Hier ist Siemens Healthineers Weltspitze! Analysten sehen großen Kurssprung
Der November könnte für Siemens Healthineers einige wichtige Weichenstellungen bedeuten. Auch die Aktie könnte dann endlich wieder Fahrt aufnehmen, meinen die Analysten der britischen Barclays.
- Siemens Healthineers: Kursziel auf 64 Euro angehoben.
- Wichtige Termine: 13. und 17. November entscheidend.
- Photon-Counting-CT könnte Milliardenumsatz bringen.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Barclays bleibt bei Siemens Healthineers optimistisch und hebt das Kursziel für die Aktie von 62 auf 64 Euro an. Die Analysten sehen ein Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent – und gleich mehrere bevorstehende Katalysatoren, die den Kurs beflügeln könnten.
Im Fokus stehen zwei Termine im November: Am 13. November soll Siemens AG auf dem Capital Markets Day Klarheit über ihre Beteiligung an Siemens Healthineers schaffen. Ein teilweiser Ausstieg oder eine Abspaltung des 71 Prozent-Anteils gilt als mögliches Befreiungssignal für die Aktie.
Wenige Tage später, am 17. November, richtet sich der Blick auf den Healthineers-Kapitalmarkttag. Dort könnten strategische Weichen gestellt werden – etwa eine mögliche Überprüfung oder gar der Verkauf der margenschwachen Diagnostiksparte. Laut Barclays würde ein solcher Schritt Wachstum und Marge deutlich verbessern.
Noch wichtiger sei jedoch die technologische Führungsrolle bei der neuen Photon-Counting-Computertomografie. Siemens Healthineers sei hier der Konkurrenz um Jahre voraus und könne diesen Vorsprung in ein Milliarden-Geschäft verwandeln. Barclays erwartet bis 2030 ein Umsatzvolumen von rund 2,5 Milliarden Euro allein aus dieser Technologie, was das Wachstum im Imaging-Segment um rund einen Prozentpunkt pro Jahr beschleunigen dürfte.
Die Analysten heben ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 bis 2030 um drei Prozent an und liegen damit über dem Marktkonsens. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 für 2026 sehen sie die Bewertung als attraktiv an. Siemens Healthineers bleibe eine "Preferred Pick" im europäischen Medizintechniksektor – getrieben von Innovationskraft, klaren strategischen Impulsen und der Aussicht auf mehr unternehmerische Eigenständigkeit.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 48,84EUR auf Tradegate (03. November 2025, 16:47 Uhr) gehandelt.