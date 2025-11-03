@ :





Natürlich bin ich keine künstliche Intelligenz. Die Algorithmen der üblichen KI-Anbieter sind so programmiert, dass sie Mainstream Meinungen wiedergeben. Der Verdacht, der Goldpreis werde durch die FED und einige große Geschäftsbanken manipuliert, entspricht nicht dem Mainstream.





Es geht nicht darum, ob du wegen einer Zinsänderung von 0,25 % oder 0,5 % Gold kaufst. Es geht um Abertausende potentieller Goldkäufer, darunter auch große institutionelle, die aufgrund volkswirtschaftlicher Kenntnisse und Medienberichte, davon ausgehen, dass der Goldpreis ganz maßgeblich von der Zinspolitik der FED beeinflusst wird. Und wenn nur ein Teil der potentiellen Käufer glaubt, dass die Nachricht über die künftige Zinspolitik dem Markt ein Kaufmomentum verleihen wird, ist dies möglicherweise eine Auslöser, zu diesem Zeitpunkt zu kaufen. Der Preis zieht an. Tun dies viele ist dies eine self full fill prophecy. Es entsteht eine starke Preisentwicklung bei Gold nach oben. Das ist schlichte Marktpsychologie.





Schlecht für die Staaten, die Schuldanleihen verkaufen wollen und dann höhere Zinsen zahlen müssen. Schlecht für die JP Morgan und die paar weiteren Geschäftsbanken, die regelmäßig die Short Positionen halten. Aber man kann psychologischen Effekten entgegenwirken: Genau zu dem Zeitpunkt, zu dem sich eine Preisentwicklung nach oben von den Marktteilnehmern erwartet wird, sinkt der Goldpreis, indem große Short-Deals laufen. Minutengenau auf die heutige Informationen zur Zinspolitik begann der Goldpreis gefallen. Und die Abertausende von potentiellen Kaufinteressenten, die darüber nachdenken, wann sie bei Gold einsteigen wollen, sind verunsichert und kaufen nicht. Das Kaufmomentum entsteht nicht. Die Shortseite hat für die Verkaufsorder ein wenig Geld riskiert und sich durch den unterbliebenen Preisanstieg viel Geld erspart.





Das geschieht regelmäßig: Fast in allen Fällen, in denen Powell eine Zinssenkung angekündigt hat, ist der Goldpreis gefallen, obwohl volkswirtschaftlich ein Anstieg zu erwarten gewesen wäre.





Gold ist eine Krisenanlage: Krisen entstehen plötzlich und lösen sich meist erst langsam auf. Dementsprechend zeigt der VIX, der ja als "Angstindikator" unter den Indices gilt, steile Anstiege, denen meist sanftere Abstiege folgen. Beim Goldpreis ist es bemerkenswerterweise gerade umgekehrt: Der Goldpreis steigt sanfter an. Aber es kommt immer wieder zu abrupten Preiseinbrüchen. Krisen die sich plötzlich im Nichts auflösen?





Bemerkenswert ist auch das Timing: Zumeist, wie z.B. auch am 21.10.2025 beginnen diese Preiseinbrüche zu den Tageszeiten, zu denen die wenigsten Markteilnehmer aktiv sind, d.h. kurz nach Mitternacht MEZ oder in den frühen Morgenstunden. D.h. genau zu den Zeiten, zu denen man mit Verkaufsorders den Preis am leichtesten nach unten bewegen kann. Wenn jemand wirklich, wie z.B. große institutionelle Investoren, viel Gold verkaufen und einen guten Preis erzielen will, wartet er bis die europäischen und US-amerikanischen Märkte geöffnet sind.





Lieber bbookken, ob Du kaufst oder nicht kaufst - darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, wie tausende Marktteilnehmer auf gewisse Kursbewegungen zu bestimmten Zeiten in Kombination mit bestimmten Nachrichten reagieren. Und wenn nicht nur Chartanalyse betrieben wird, sondern diese psychologischen Tricks berücksichtigt werden, kann man auch als Kleinanleger häufiger erkennen, ob eine unerwartete Goldpreisänderung tatsächlich ein Trendwechsel ist oder nur ein Bluff derjenigen, die mit am Tisch sitzen und die meisten Chips besitzen. Der Erkenntnisgewinn kann damit belohnt werden, dass einige dieser Chips aus den tiefen Taschen in Deine Beutel wandern. Vielleicht kaufst Du also doch mal einen Tag, nachdem eine Zinsänderung von 0,25% in Aussicht gestellt wird. In der Vergangenheit ging es dann nämlich an den Folgetagen, wenn auch nicht steil, so doch stetig bergauf.





Allerdings wird im Moment auch noch heftig um die 4000er Preisgrenze gerungen, die für sehr viele Optionsgeschäfte wichtig ist. Also viel Erfolg in der Zukunft.