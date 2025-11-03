Rätselraten um Pfandbriefbank - Zweistelliges Minus

Zuletzt betrug der Verlust noch 11 Prozent. Am Markt herrschte Rätselraten. Händler wie Analysten waren überrascht und fanden zunächst keine Gründe für den Kurseinbruch. Die Bank selbst machte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge keine Angaben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) sind am Montagnachmittag abgestürzt. Mit einem Minus von bis zu 17 Prozent auf 3,788 Euro war das Rekordtief von 3,668 Euro aus dem Februar 2024 nicht mehr weit. Zeitweise war der Handel mit PBB-Papieren unterbrochen.

Im Sommer hatte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer angekündigt, sich aus seinem desolaten US-Geschäft zurückzuziehen, das erhebliche Ergebnisbelastungen mit sich brachte. Das Geldhaus hatte hohe Abschreibungen auf Kredite für Gewerbeimmobilien in den USA vornehmen müssen, weil die Schuldner schwächelten und die Marktwerte einbrachen. Finanzmarktteilnehmer verloren Vertrauen in das Institut.

Im zweiten Halbjahr will die Pfandbriefbank bei stabilen operativen Erträgen wieder einen deutlich positiven Vorsteuergewinn erwirtschaften, so das im August erklärte Ziel des Managements./ajx/stw/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,67 % und einem Kurs von 4,04 auf Tradegate (03. November 2025, 16:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -6,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,07 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 564,53 Mio.. Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +18,60 %/+89,75 % bedeutet.



