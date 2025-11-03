    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank

    AKTIE IM FOKUS

    725 Aufrufe 725 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rätselraten um Pfandbriefbank - Zweistelliges Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • PBB-Aktien stürzen um 17% auf 3,788 Euro ab.
    • Rekordtief von 3,668 Euro aus Februar 2024 droht.
    • Marktverwirrung, keine Gründe für den Rückgang bekannt.
    AKTIE IM FOKUS - Rätselraten um Pfandbriefbank - Zweistelliges Minus
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) sind am Montagnachmittag abgestürzt. Mit einem Minus von bis zu 17 Prozent auf 3,788 Euro war das Rekordtief von 3,668 Euro aus dem Februar 2024 nicht mehr weit. Zeitweise war der Handel mit PBB-Papieren unterbrochen.

    Zuletzt betrug der Verlust noch 11 Prozent. Am Markt herrschte Rätselraten. Händler wie Analysten waren überrascht und fanden zunächst keine Gründe für den Kurseinbruch. Die Bank selbst machte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge keine Angaben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Pfandbriefbank!
    Short
    4,54€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 9,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3,65€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 7,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Sommer hatte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer angekündigt, sich aus seinem desolaten US-Geschäft zurückzuziehen, das erhebliche Ergebnisbelastungen mit sich brachte. Das Geldhaus hatte hohe Abschreibungen auf Kredite für Gewerbeimmobilien in den USA vornehmen müssen, weil die Schuldner schwächelten und die Marktwerte einbrachen. Finanzmarktteilnehmer verloren Vertrauen in das Institut.

    Im zweiten Halbjahr will die Pfandbriefbank bei stabilen operativen Erträgen wieder einen deutlich positiven Vorsteuergewinn erwirtschaften, so das im August erklärte Ziel des Managements./ajx/stw/he

    Deutsche Pfandbriefbank

    -8,86 %
    -6,84 %
    -10,07 %
    -12,80 %
    -11,11 %
    -40,65 %
    -17,56 %
    -59,47 %
    -64,87 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,67 % und einem Kurs von 4,04 auf Tradegate (03. November 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -6,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 564,53 Mio..

    Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +18,60 %/+89,75 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Pfandbriefbank - 801900 - DE0008019001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Pfandbriefbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Rätselraten um Pfandbriefbank - Zweistelliges Minus Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) sind am Montagnachmittag abgestürzt. Mit einem Minus von bis zu 17 Prozent auf 3,788 Euro war das Rekordtief von 3,668 Euro aus dem Februar 2024 nicht mehr weit. Zeitweise war der Handel mit …