    Deutsche Pfandbriefbank Aktie mit kräftigem Kurssturz -12,21 % - 03.11.2025

    Am 03.11.2025 ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie, bisher, um -12,21 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.

    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie. Mit einer Performance von -12,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Deutsche Pfandbriefbank Aktionäre einen Verlust von -12,61 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -6,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Pfandbriefbank um -3,57 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,91 % geändert.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,85 %
    1 Monat -9,84 %
    3 Monate -12,61 %
    1 Jahr -10,76 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Deutsche Pfandbriefbank Aktie, die durch einen starken Abgabedruck und mögliche short-Attacken geprägt ist. Nutzer äußern Bedenken über fehlende Informationen und spekulieren über Insiderwissen, während andere optimistisch auf eine mögliche Erholung des Kurses hoffen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

    Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 543,82 Mio.EUR wert.

    Rätselraten um Pfandbriefbank - Zweistelliges Minus


    Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) sind am Montagnachmittag abgestürzt. Mit einem Minus von bis zu 17 Prozent auf 3,788 Euro war das Rekordtief von 3,668 Euro aus dem Februar 2024 nicht mehr weit. Zeitweise war der Handel mit …

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Pfandbriefbank

    -9,21 %
    -6,84 %
    -10,07 %
    -12,80 %
    -11,11 %
    -40,65 %
    -17,56 %
    -59,47 %
    -65,00 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
