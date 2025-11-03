Deutsche Pfandbriefbank Aktie mit kräftigem Kurssturz -12,21 % - 03.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie. Mit einer Performance von -12,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Deutsche Pfandbriefbank Aktionäre einen Verlust von -12,61 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -6,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Pfandbriefbank um -3,57 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,91 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche -6,85 % 1 Monat -9,84 % 3 Monate -12,61 % 1 Jahr -10,76 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Deutsche Pfandbriefbank Aktie, die durch einen starken Abgabedruck und mögliche short-Attacken geprägt ist. Nutzer äußern Bedenken über fehlende Informationen und spekulieren über Insiderwissen, während andere optimistisch auf eine mögliche Erholung des Kurses hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 543,82 Mio.EUR wert.

Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) sind am Montagnachmittag abgestürzt. Mit einem Minus von bis zu 17 Prozent auf 3,788 Euro war das Rekordtief von 3,668 Euro aus dem Februar 2024 nicht mehr weit. Zeitweise war der Handel mit …

