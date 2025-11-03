Wertgarantie gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis / Mit dem Komplettschutz für Elektronikgeräte wird erstmals ein Versicherungsprodukt ausgezeichnet (FOTO)
Hannover (ots) - Es ist ein starkes Signal für nachhaltigen Konsum: Wertgarantie
hat für seinen Komplettschutz für Elektronikgeräte den Deutschen
Nachhaltigkeitspreis Produkte 2026 im Transformationsfeld "Ressourcen" gewonnen.
Damit ist der Komplettschutz das erste Versicherungsprodukt, das je auf
Produktebene prämiert wurde. Die renommierte Auszeichnung würdigt das Engagement
des Spezialversicherers für die Stärkung der Kreislaufwirtschaft im
Elektroniksektor.
"Unsere Mission 'Reparieren statt Wegwerfen' ist seit mehr als 60 Jahren tief in
unserer Unternehmens-DNA verankert. Unser Geschäftsmodell zeigt, dass
Wirtschaftlichkeit und Verantwortung sich nicht ausschließen, sondern Hand in
Hand gehen. Der Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ist eine Bestätigung
unseres Wegs - und zugleich ein Ansporn, uns weiter dafür einzusetzen, dass
Reparaturen zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Konsums werden", sagt
Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender Patrick Döring.
Reparieren statt Wegwerfen - mit messbarem Erfolg
Der Wertgarantie-Komplettschutz übernimmt die Reparaturkosten für defekte
Elektronikgeräte und setzt gezielt auf Instandsetzung statt Austausch, wodurch
Geräte länger genutzt werden. Mit dem Komplettschutz abgesicherte Produkte
werden nachweislich häufiger repariert. So liegt die Reparaturquote beim
Spezialversicherer bei 68 Prozent. Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt
in deutschen Haushalten liegt nur bei 23 Prozent. Das bedeutet: weniger
Elektroschrott, weniger Ressourcenverbrauch und eine deutliche Entlastung der
Umwelt. Aspekte, die auch die Fachjury überzeugten.
Nachhaltigkeit als Prinzip: Vom Produkt zur Haltung
Mit der Mission "Reparieren statt Wegwerfen" setzt sich Wertgarantie seit Jahren
für professionelle Reparaturen ein. Durch umfassende Aufklärungsarbeit, Studien
zum Reparaturverhalten und Elektroschrottaufkommen sowie den Schrottriesen
"Wertgigant" sensibilisiert das Unternehmen Verbraucherinnen und Verbraucher für
die Elektroschrott-Problematik. Darüber hinaus erleichtert die kostenlose und
digitale Händler- und Werkstattsuche das Auffinden qualifizierter
Reparaturbetriebe - ein weiterer Baustein, die Reparatur als nachhaltige
Alternative zu stärken.
Pressekontakt:
Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |
Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.com
Maike Lehnhoff | PR- und Content-Managerin | Tel: 0049 511 71280-72637 |
E-Mail: m.lehnhoff@wertgarantie.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127001/6150633
OTS: Wertgarantie
