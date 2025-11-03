    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wertgarantie gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis / Mit dem Komplettschutz für Elektronikgeräte wird erstmals ein Versicherungsprodukt ausgezeichnet (FOTO)

    Hannover (ots) - Es ist ein starkes Signal für nachhaltigen Konsum: Wertgarantie
    hat für seinen Komplettschutz für Elektronikgeräte den Deutschen
    Nachhaltigkeitspreis Produkte 2026 im Transformationsfeld "Ressourcen" gewonnen.
    Damit ist der Komplettschutz das erste Versicherungsprodukt, das je auf
    Produktebene prämiert wurde. Die renommierte Auszeichnung würdigt das Engagement
    des Spezialversicherers für die Stärkung der Kreislaufwirtschaft im
    Elektroniksektor.

    "Unsere Mission 'Reparieren statt Wegwerfen' ist seit mehr als 60 Jahren tief in
    unserer Unternehmens-DNA verankert. Unser Geschäftsmodell zeigt, dass
    Wirtschaftlichkeit und Verantwortung sich nicht ausschließen, sondern Hand in
    Hand gehen. Der Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ist eine Bestätigung
    unseres Wegs - und zugleich ein Ansporn, uns weiter dafür einzusetzen, dass
    Reparaturen zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Konsums werden", sagt
    Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender Patrick Döring.

    Reparieren statt Wegwerfen - mit messbarem Erfolg

    Der Wertgarantie-Komplettschutz übernimmt die Reparaturkosten für defekte
    Elektronikgeräte und setzt gezielt auf Instandsetzung statt Austausch, wodurch
    Geräte länger genutzt werden. Mit dem Komplettschutz abgesicherte Produkte
    werden nachweislich häufiger repariert. So liegt die Reparaturquote beim
    Spezialversicherer bei 68 Prozent. Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt
    in deutschen Haushalten liegt nur bei 23 Prozent. Das bedeutet: weniger
    Elektroschrott, weniger Ressourcenverbrauch und eine deutliche Entlastung der
    Umwelt. Aspekte, die auch die Fachjury überzeugten.

    Nachhaltigkeit als Prinzip: Vom Produkt zur Haltung

    Mit der Mission "Reparieren statt Wegwerfen" setzt sich Wertgarantie seit Jahren
    für professionelle Reparaturen ein. Durch umfassende Aufklärungsarbeit, Studien
    zum Reparaturverhalten und Elektroschrottaufkommen sowie den Schrottriesen
    "Wertgigant" sensibilisiert das Unternehmen Verbraucherinnen und Verbraucher für
    die Elektroschrott-Problematik. Darüber hinaus erleichtert die kostenlose und
    digitale Händler- und Werkstattsuche das Auffinden qualifizierter
    Reparaturbetriebe - ein weiterer Baustein, die Reparatur als nachhaltige
    Alternative zu stärken.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127001/6150633
    OTS: Wertgarantie




