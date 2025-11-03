Wertgarantie gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis / Mit dem Komplettschutz für Elektronikgeräte wird erstmals ein Versicherungsprodukt ausgezeichnet (FOTO)

Hannover (ots) - Es ist ein starkes Signal für nachhaltigen Konsum: Wertgarantie

hat für seinen Komplettschutz für Elektronikgeräte den Deutschen

Nachhaltigkeitspreis Produkte 2026 im Transformationsfeld "Ressourcen" gewonnen.

Damit ist der Komplettschutz das erste Versicherungsprodukt, das je auf

Produktebene prämiert wurde. Die renommierte Auszeichnung würdigt das Engagement

des Spezialversicherers für die Stärkung der Kreislaufwirtschaft im

Elektroniksektor.



"Unsere Mission 'Reparieren statt Wegwerfen' ist seit mehr als 60 Jahren tief in

unserer Unternehmens-DNA verankert. Unser Geschäftsmodell zeigt, dass

Wirtschaftlichkeit und Verantwortung sich nicht ausschließen, sondern Hand in

Hand gehen. Der Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ist eine Bestätigung

unseres Wegs - und zugleich ein Ansporn, uns weiter dafür einzusetzen, dass

Reparaturen zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Konsums werden", sagt

Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender Patrick Döring.





Reparieren statt Wegwerfen - mit messbarem Erfolg



Der Wertgarantie-Komplettschutz übernimmt die Reparaturkosten für defekte

Elektronikgeräte und setzt gezielt auf Instandsetzung statt Austausch, wodurch

Geräte länger genutzt werden. Mit dem Komplettschutz abgesicherte Produkte

werden nachweislich häufiger repariert. So liegt die Reparaturquote beim

Spezialversicherer bei 68 Prozent. Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt

in deutschen Haushalten liegt nur bei 23 Prozent. Das bedeutet: weniger

Elektroschrott, weniger Ressourcenverbrauch und eine deutliche Entlastung der

Umwelt. Aspekte, die auch die Fachjury überzeugten.



Nachhaltigkeit als Prinzip: Vom Produkt zur Haltung



Mit der Mission "Reparieren statt Wegwerfen" setzt sich Wertgarantie seit Jahren

für professionelle Reparaturen ein. Durch umfassende Aufklärungsarbeit, Studien

zum Reparaturverhalten und Elektroschrottaufkommen sowie den Schrottriesen

"Wertgigant" sensibilisiert das Unternehmen Verbraucherinnen und Verbraucher für

die Elektroschrott-Problematik. Darüber hinaus erleichtert die kostenlose und

digitale Händler- und Werkstattsuche das Auffinden qualifizierter

Reparaturbetriebe - ein weiterer Baustein, die Reparatur als nachhaltige

Alternative zu stärken.



Pressekontakt:



Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |

Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.com



Maike Lehnhoff | PR- und Content-Managerin | Tel: 0049 511 71280-72637 |

E-Mail: m.lehnhoff@wertgarantie.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127001/6150633

OTS: Wertgarantie







