Lang & Schwarz: Top Monatsergebnis & MiCAR-Zulassung von BaFin!
Lang & Schwarz beeindruckt mit einem Rekordergebnis von 27 Mio. EUR im Oktober 2025, unterstützt durch strategische Handelsentscheidungen und regulatorische Erfolge im Kryptobereich.
Foto: adobe.stock.com
- Lang & Schwarz erzielte im Oktober 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von etwa 27 Mio. EUR, im Vergleich zu 10 Mio. EUR im Oktober 2024.
- Das Unternehmen verzeichnete das beste Monatsergebnis in der Firmengeschichte, beeinflusst durch hohe Handelsumsätze und positive Entwicklungen an den Finanzmärkten.
- Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG hat das Notifizierungsverfahren für Kryptowerte-Dienstleistungen nach der MiCAR erfolgreich abgeschlossen.
- Die MiCAR schafft einen einheitlichen und rechtssicheren Rahmen für Kryptowerte und Dienstleistungen, um Anlegerschutz und fairen Wettbewerb zu gewährleisten.
- Lang & Schwarz ist Marktführer im außerbörslichen Handel mit etwa 30.000 quotierten Produkten und über 25 Millionen Kunden.
- Die Zahlen sind ungeprüft und wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Lang & Schwarz ist am 14.11.2025.
Der Kurs von Lang & Schwarz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,77 % im
Plus.
+5,77 %
-0,95 %
-0,95 %
-4,59 %
+22,71 %
+87,39 %
-8,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte