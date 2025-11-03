Lang & Schwarz: Top Monatsergebnis & MiCAR-Zulassung von BaFin!

Lang & Schwarz erzielte im Oktober 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von etwa 27 Mio. EUR, im Vergleich zu 10 Mio. EUR im Oktober 2024.

Das Unternehmen verzeichnete das beste Monatsergebnis in der Firmengeschichte, beeinflusst durch hohe Handelsumsätze und positive Entwicklungen an den Finanzmärkten.

Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG hat das Notifizierungsverfahren für Kryptowerte-Dienstleistungen nach der MiCAR erfolgreich abgeschlossen.

Die MiCAR schafft einen einheitlichen und rechtssicheren Rahmen für Kryptowerte und Dienstleistungen, um Anlegerschutz und fairen Wettbewerb zu gewährleisten.

Lang & Schwarz ist Marktführer im außerbörslichen Handel mit etwa 30.000 quotierten Produkten und über 25 Millionen Kunden.

Die Zahlen sind ungeprüft und wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Lang & Schwarz ist am 14.11.2025.

Der Kurs von Lang & Schwarz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,77 % im Plus.





