Berufsgesundheits-Index Pflege (BeGX) verbessert sich nach Pandemie-Ende
Hamburg (ots) - Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW) und die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund haben zum
vierten Mal den Berufsgesundheits-Index (BeGX) für Alten- und Krankenpflege
vorgelegt. Erstmals seit 2019 entwickelt sich dieser wieder positiv. Dazu trägt
auch wesentlich das Ende der pandemischen Lage bei.
Der Berufsgesundheits-Index in der Altenpflege steigt um 4 Indexpunkte auf 94,
in der Krankenpflege auf 86 Punkte (+9). Im Bericht wird die Entwicklung der
sozioökonomischen Berufsgesundheit für den Zeitraum 2013 bis 2023 analysiert. Er
beinhaltet die neuesten verfügbaren Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP).
Der Index setzt sich aus vier Dimensionen zusammen, die jeweils aus mehreren
Indikatoren zur Berufsgesundheit bestehen. Das Basisjahr entspricht dem Wert
100, Verbesserungen sind durch steigende Index-Werte, Verschlechterungen durch
sinkende Indexwerte gekennzeichnet.
Zufrieden mit dem Einkommen, aber weniger mit der Arbeit
Die Dimension "Ressourcen" verbessert sich im Jahr 2023 in beiden Berufsgruppen.
In der Altenpflege steigt der Wert auf 97 (+1), in der Krankenpflege auf 94
Indexpunkte (+4). Die Zufriedenheit mit dem Einkommen steigt deutlich: In der
Altenpflege von 114 auf 125, in der Krankenpflege von 101 auf 111 Indexpunkte.
Schlechter steht es um die Zufriedenheit mit der Arbeit: Der Wert sinkt für die
Altenpflege zum dritten Mal in Folge auf nun 86 (-6), in der Krankenpflege
steigt er minimal auf 98 (+1).
Für die Dimension "Arbeitsbedingungen" sinken die Werte in beiden Berufsgruppen:
In der Altenpflege auf 119 (-4), in der Krankenpflege um 10 Punkte auf 102. Das
ist vor allem bedingt durch die negative Entwicklung der Indikatoren "Wechselnde
Arbeitszeiten" und "Befristete Beschäftigung". Der Wert für den Indikator
"Überstunden" fällt in der Altenpflege ebenfalls, in der Krankenpflege steigt
er.
Arbeits- und Erwerbsfähigkeit verbessern sich
Stark verbessert hat sich im Jahr 2023 die Dimension "Arbeits- und
Erwerbsfähigkeit". In beiden Berufsgruppen bleibt sie dennoch auf niedrigem
Niveau. In der Altenpflege verbessert sich der Indexwert von 25 auf 68 Punkte,
in der Krankenpflege von 7 auf 49 Punkte. Hauptgrund dafür ist, dass deutlich
seltener der Verdacht auf eine Berufskrankheit gemeldet wurde. Die Zahl war in
der Covid-19-Pandemie sehr stark angestiegen. Der Indexwert für "Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten" in der Altenpflege schafft es aus dem Minusbereich auf 23
(+125), in der Krankenpflege bleibt der Wert trotz ähnlicher Verbesserung (+126)
mit -5 noch negativ. Auch in 2023 war die Zahl der Verdachtsmeldungen auf eine
