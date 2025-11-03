Berufsgesundheits-Index Pflege (BeGX) verbessert sich nach Pandemie-Ende

Hamburg (ots) - Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und

Wohlfahrtspflege (BGW) und die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund haben zum

vierten Mal den Berufsgesundheits-Index (BeGX) für Alten- und Krankenpflege

vorgelegt. Erstmals seit 2019 entwickelt sich dieser wieder positiv. Dazu trägt

auch wesentlich das Ende der pandemischen Lage bei.



Der Berufsgesundheits-Index in der Altenpflege steigt um 4 Indexpunkte auf 94,

in der Krankenpflege auf 86 Punkte (+9). Im Bericht wird die Entwicklung der

sozioökonomischen Berufsgesundheit für den Zeitraum 2013 bis 2023 analysiert. Er

beinhaltet die neuesten verfügbaren Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP).

Der Index setzt sich aus vier Dimensionen zusammen, die jeweils aus mehreren

Indikatoren zur Berufsgesundheit bestehen. Das Basisjahr entspricht dem Wert

100, Verbesserungen sind durch steigende Index-Werte, Verschlechterungen durch

sinkende Indexwerte gekennzeichnet.





Zufrieden mit dem Einkommen, aber weniger mit der ArbeitDie Dimension "Ressourcen" verbessert sich im Jahr 2023 in beiden Berufsgruppen.In der Altenpflege steigt der Wert auf 97 (+1), in der Krankenpflege auf 94Indexpunkte (+4). Die Zufriedenheit mit dem Einkommen steigt deutlich: In derAltenpflege von 114 auf 125, in der Krankenpflege von 101 auf 111 Indexpunkte.Schlechter steht es um die Zufriedenheit mit der Arbeit: Der Wert sinkt für dieAltenpflege zum dritten Mal in Folge auf nun 86 (-6), in der Krankenpflegesteigt er minimal auf 98 (+1).Für die Dimension "Arbeitsbedingungen" sinken die Werte in beiden Berufsgruppen:In der Altenpflege auf 119 (-4), in der Krankenpflege um 10 Punkte auf 102. Dasist vor allem bedingt durch die negative Entwicklung der Indikatoren "WechselndeArbeitszeiten" und "Befristete Beschäftigung". Der Wert für den Indikator"Überstunden" fällt in der Altenpflege ebenfalls, in der Krankenpflege steigter.Arbeits- und Erwerbsfähigkeit verbessern sichStark verbessert hat sich im Jahr 2023 die Dimension "Arbeits- undErwerbsfähigkeit". In beiden Berufsgruppen bleibt sie dennoch auf niedrigemNiveau. In der Altenpflege verbessert sich der Indexwert von 25 auf 68 Punkte,in der Krankenpflege von 7 auf 49 Punkte. Hauptgrund dafür ist, dass deutlichseltener der Verdacht auf eine Berufskrankheit gemeldet wurde. Die Zahl war inder Covid-19-Pandemie sehr stark angestiegen. Der Indexwert für "Arbeitsunfälleund Berufskrankheiten" in der Altenpflege schafft es aus dem Minusbereich auf 23(+125), in der Krankenpflege bleibt der Wert trotz ähnlicher Verbesserung (+126)mit -5 noch negativ. Auch in 2023 war die Zahl der Verdachtsmeldungen auf eine