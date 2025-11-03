AKTIE IM FOKUS
Amazon dank KI-Vertrag mit Kurssprung auf Rekordhoch
- Amazon-Aktien steigen durch KI-Partnerschaft stark.
- Rekordhoch bei 256,27 USD, Plus von 4,9 Prozent.
- AWS schließt 38 Mrd. USD Vertrag mit OpenAI ab.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Montag von einer Partnerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz profitiert und ein Rekordhoch erklommen. Zuletzt notierten die Papiere des Technologiekonzerns und weltgrößten Online-Händlers 4,9 Prozent im Plus bei 256,27 US-Dollar und waren damit Spitzenreiter im US-Leitindex Dow Jones Industrial .
So schloss die Cloud-Sparte AWS von Amazon einen Vertrag mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Die insgesamt 38 Milliarden Dollar schwere Vereinbarung gewährt OpenAI für zunächst sieben Jahre Zugang zu "hunderttausenden" Chipsystemen des Halbleiterkonzerns Nvidia , die auf den Betrieb Künstlicher Intelligenz zugeschnitten sind. Amazon will sich mit AWS, die bereits viele Unternehmen mit Rechenleistung versorgt, auch als Dienstleister für die KI-Ära etablieren. Die Anteilscheine von Nvidia legten um 3,0 Prozent zu./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 222,4 auf Tradegate (03. November 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +8,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +7,99 %/+39,48 % bedeutet.
Amazon soars 10% as earnings beat estimates, company posts strong cloud growth
https://www.cnbc.com/2025/10/30/amazon-amzn-q3-earnings-report-2025.html?__source=androidappshare
Here’s how the company did, compared with estimates from analysts polled by LSEG:
Earnings per share: $1.95 vs. $1.57 estimated
Revenue: $180.17 billion vs. $177.8 billion estimated
Wall Street is also looking at other key revenue numbers:
Amazon Web Services: $33 billion vs. $32.42 billion expected, according to StreetAccount
Advertising: $17.7 billion vs. $17.34 billion expected, according to StreetAccount
Revenue in Amazon’s cloud unit accelerated 20.2% during the quarter, blowing past analysts’ expectations of 18.1%. Cloud growth has been a key area of concern for the company, as it faces intensifying pressure from rivals Google and Microsoft, who have posted higher growth rates than Amazon.