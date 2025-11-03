    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    AKTIE IM FOKUS

    Amazon dank KI-Vertrag mit Kurssprung auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon-Aktien steigen durch KI-Partnerschaft stark.
    • Rekordhoch bei 256,27 USD, Plus von 4,9 Prozent.
    • AWS schließt 38 Mrd. USD Vertrag mit OpenAI ab.
    AKTIE IM FOKUS - Amazon dank KI-Vertrag mit Kurssprung auf Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Montag von einer Partnerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz profitiert und ein Rekordhoch erklommen. Zuletzt notierten die Papiere des Technologiekonzerns und weltgrößten Online-Händlers 4,9 Prozent im Plus bei 256,27 US-Dollar und waren damit Spitzenreiter im US-Leitindex Dow Jones Industrial .

    So schloss die Cloud-Sparte AWS von Amazon einen Vertrag mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Die insgesamt 38 Milliarden Dollar schwere Vereinbarung gewährt OpenAI für zunächst sieben Jahre Zugang zu "hunderttausenden" Chipsystemen des Halbleiterkonzerns Nvidia , die auf den Betrieb Künstlicher Intelligenz zugeschnitten sind. Amazon will sich mit AWS, die bereits viele Unternehmen mit Rechenleistung versorgt, auch als Dienstleister für die KI-Ära etablieren. Die Anteilscheine von Nvidia legten um 3,0 Prozent zu./edh/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 222,4 auf Tradegate (03. November 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +8,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +7,99 %/+39,48 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
