Das sind die drei Top-Picks der Bank of America vor den Earnings

Die Bank verweist auf eine aktuelle Studie, wonach Doximity einer der Hauptprofiteure des jüngsten Durchgreifens der US-Arzneimittelbehörde FDA gegen direkte Verbraucherwerbung von Pharmaunternehmen sein dürfte.

Die soziale Plattform für Ärzte läuft laut Bank of America "auf Hochtouren". Analyst Allen Lutz hat seine Einstufung der Aktie vor den Ergebnissen Anfang November von neutral auf Kaufen angehoben.

Laut der Bank zählen diese Unternehmen zu jenen, die "zu attraktiv sind, um sie zu ignorieren".

Lutz schreibt, dies bestätige seine Annahme, dass Werbebudgets zunehmend auf die Doximity-Plattform verlagert werden.

"Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausgaben auf der DOCS-Plattform um 1,7 Prozent steigen – der stärkste Zuwachs in unseren 14 bisherigen Umfragen", so Lutz.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 24 Prozent zugelegt.

Bei der US-Auktionsplattform für Fahrzeuge und Industrieanlagen empfiehlt Analyst Michael Feniger, Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen.

"Nach der Kurskorrektur bei RB Global sehen wir das Verhältnis von Risiko zu Ertrag zunehmend positiv", schreibt er. Die Bank erwartet, dass 2026 das erste saubere Jahr des Unternehmens wird – ein Jahr, in dem RB Global nachhaltig zweistellige Wachstumsraten erzielen dürfte.

"RB ist ein hochwertiges Unternehmen mit starker Marktposition, solidem Free-Cash-Flow und vielversprechenden langfristigen Wachstumstreibern", so Feniger weiter.

Die Aktie ist seit Jahresbeginn rund 10 Prozent im Plus, vor dem anstehenden Ergebnisbericht Anfang November. Kursziel ist 120 US-Dollar. Das entspricht einem Upside-Potenzial von gut 23 Prozent.

Auch Analyst Koji Ikeda zeigt sich optimistisch für das Cloud-Unternehmen Datadog vor dessen Ergebnisvorlage am 6. November.

"Wir erwarten, dass Datadog die Markterwartungen übertreffen wird – unser Vertrauen in die anhaltend starke Nachfrage nach der führenden Plattform für Observability- und Security-Tools ist weiter gestiegen", so Ikeda.

Die Bank sieht Datadog als gut positioniert im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und erhöhte ihr Kursziel von 175 auf 180 US-Dollar.

"Da die Nutzung von KI-Workloads zunimmt, dürfte Datadog einer der Profiteure des KI-Trends werden", erklärt Ikeda.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 14 Prozent gewonnen – und laut Ikeda weiteres Potenzial.

"Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von KI-Anwendungen dürfte Datadog weiter Marktanteile gewinnen", ergänzt er.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

