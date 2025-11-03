    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDoximity Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Doximity Registered (A)

    Vor den Quartalszahlen

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das sind die drei Top-Picks der Bank of America vor den Earnings

    Die Bank of America hat mehrere Unternehmen hervorgehoben, die nach ihrer Einschätzung besonders gut positioniert sind, um in der aktuellen Berichtssaison überdurchschnittlich abzuschneiden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bank of America hebt vielversprechende Unternehmen hervor.
    • Doximity profitiert von Werbeverlagerung, Aktie kaufen.
    • Datadog stark im KI-Bereich, Kursziel auf 180 USD.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Vor den Quartalszahlen - Das sind die drei Top-Picks der Bank of America vor den Earnings
    Foto: Richard Drew - AP

    Laut der Bank zählen diese Unternehmen zu jenen, die "zu attraktiv sind, um sie zu ignorieren".

    Doximity

    Die soziale Plattform für Ärzte läuft laut Bank of America "auf Hochtouren".
    Analyst Allen Lutz hat seine Einstufung der Aktie vor den Ergebnissen Anfang November von neutral auf Kaufen angehoben.

    Die Bank verweist auf eine aktuelle Studie, wonach Doximity einer der Hauptprofiteure des jüngsten Durchgreifens der US-Arzneimittelbehörde FDA gegen direkte Verbraucherwerbung von Pharmaunternehmen sein dürfte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Datadog A!
    Long
    149,19€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 13,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    179,16€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 7,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Doximity Registered (A)

    +1,07 %
    -3,04 %
    -8,59 %
    +14,37 %
    +53,75 %
    +163,75 %
    +23,81 %
    ISIN:US26622P1075WKN:A3CS1K

    Lutz schreibt, dies bestätige seine Annahme, dass Werbebudgets zunehmend auf die Doximity-Plattform verlagert werden.

    "Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausgaben auf der DOCS-Plattform um 1,7 Prozent steigen – der stärkste Zuwachs in unseren 14 bisherigen Umfragen", so Lutz.

    Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 24 Prozent zugelegt.

    RB Global

    Bei der US-Auktionsplattform für Fahrzeuge und Industrieanlagen empfiehlt Analyst Michael Feniger, Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    "Nach der Kurskorrektur bei RB Global sehen wir das Verhältnis von Risiko zu Ertrag zunehmend positiv", schreibt er. Die Bank erwartet, dass 2026 das erste saubere Jahr des Unternehmens wird – ein Jahr, in dem RB Global nachhaltig zweistellige Wachstumsraten erzielen dürfte.

    RB Global

    -1,74 %
    -2,45 %
    -7,88 %
    -8,45 %
    +18,43 %
    +64,47 %
    +66,02 %
    +310,62 %
    +431,51 %
    ISIN:CA74935Q1072WKN:A3EG08

    "RB ist ein hochwertiges Unternehmen mit starker Marktposition, solidem Free-Cash-Flow und vielversprechenden langfristigen Wachstumstreibern", so Feniger weiter.

    Die Aktie ist seit Jahresbeginn rund 10 Prozent im Plus, vor dem anstehenden Ergebnisbericht Anfang November. Kursziel ist 120 US-Dollar. Das entspricht einem Upside-Potenzial von gut 23 Prozent.

    Datadog

    Auch Analyst Koji Ikeda zeigt sich optimistisch für das Cloud-Unternehmen Datadog vor dessen Ergebnisvorlage am 6. November.

    "Wir erwarten, dass Datadog die Markterwartungen übertreffen wird – unser Vertrauen in die anhaltend starke Nachfrage nach der führenden Plattform für Observability- und Security-Tools ist weiter gestiegen", so Ikeda.

    Die Bank sieht Datadog als gut positioniert im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und erhöhte ihr Kursziel von 175 auf 180 US-Dollar.

    Datadog Registered (A)

    +0,09 %
    +4,20 %
    +7,61 %
    +20,17 %
    +29,56 %
    +107,61 %
    +85,26 %
    +333,95 %
    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFR

    "Da die Nutzung von KI-Workloads zunimmt, dürfte Datadog einer der Profiteure des KI-Trends werden", erklärt Ikeda.

    Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 14 Prozent gewonnen – und laut Ikeda weiteres Potenzial.

    "Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von KI-Anwendungen dürfte Datadog weiter Marktanteile gewinnen", ergänzt er.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,05$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Vor den Quartalszahlen Das sind die drei Top-Picks der Bank of America vor den Earnings Die Bank of America hat mehrere Unternehmen hervorgehoben, die nach ihrer Einschätzung besonders gut positioniert sind, um in der aktuellen Berichtssaison überdurchschnittlich abzuschneiden.