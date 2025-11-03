Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.999,41USD pro Feinunze und notiert damit -0,08 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 48,32USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,80 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,13USD und verzeichnet ein Plus von +0,52 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,33USD und verzeichnet ein Plus von +0,55 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.427,00 USD -0,94 % Platin 1.575,50 USD +0,22 % Kupfer London Rolling 10.839,00 USD -0,30 % Aluminium 2.912,11 PKT +0,34 % Erdgas 4,204 USD +2,16 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +2,16 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 03.11.25, 17:29 Uhr.