    Deutsche Anleihen

    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihekurse in Deutschland fallen um 0,20 Prozent.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihe bei 2,66 Prozent.
    • Schwache US-Konjunkturdaten belasten Anleihekurse.
    Deutsche Anleihen - Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,20 Prozent auf 129,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,66 Prozent.

    Etwas belastet wurden die Anleihekurse am Nachmittag durch schwache US-Konjunkturdaten. Die Stimmung in der Industrie hatte sich im Oktober unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,4 Punkte auf 48,7 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet. Der Indikator liegt damit weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Einheiten und signalisiert so einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

    "Der wichtige US-Stimmungsindikator kann damit kein positives Signal für die unter 'Datenarmut' leidende Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten liefern", kommentierte Analyst Tobias Basse von der Nord/LB. Die Zahlen wurden mit noch größer Spannung als sonst erwartet, da wegen der teilweisen Schließung von Bundesbehörden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Immerhin nähere sich die Komponente "Aufträge" der magischen Marke von 50 Zählern an, schreibt Basse./jsl/he





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
