DER IN SAUDI-ARABIEN GEBORENE ENTWICKLER ERREICHT GLOBALE HÖHEN - DIE PROJEKTPIPELINE VON DAR GLOBAL ERREICHT 19 MILLIARDEN USD MIT EINER WICHTIGEN EXPANSION IN SAUDI-ARABIEN

Dar Global erweitert seine Präsenz und vertieft seinen Fokus in Saudi-Arabien mit einer Reihe von interessanten Neueröffnungen in den GCC-Staaten, die zum Anstieg des GDV beitragen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, was die vor uns liegenden Chancen angeht, sowohl im Hinblick auf potenzielle Projekte als auch auf das transformative Wachstum der Region. Weitere Aktualisierungen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, sobald ein neues Entwicklungsprojekt vorgestellt wird.

RIYADH, Saudi-Arabien, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, der internationale Luxus-Immobilienentwickler und das erste saudische Unternehmen, das an der Londoner Börse notiert ist, gibt heute bekannt, dass die fortgesetzte Expansion in Saudi-Arabien zu einem Anstieg des Bruttoentwicklungswerts („GDV") auf 19 Milliarden US-Dollar beigetragen hat, wobei die gesamte internationale Entwicklungspipeline in mehreren Märkten 19 Milliarden US-Dollar übersteigt.

Dieser Meilenstein spiegelt die Position von Dar Global an der Spitze der laufenden Transformation Saudi-Arabiens wider, da sich das Land darauf vorbereitet, seinen Immobilienmarkt im Januar 2026 für ausländische Investitionen zu öffnen. Dieser Schritt ist ein entscheidender Moment für den Immobiliensektor des Königreichs, und Dar Global gehört zu den ersten, die von dieser neuen Ära der Offenheit und internationalen Beteiligung profitieren.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, kommentierte die Ankündigung mit den Worten: „Dar Global wurde auf der Grundlage eines tiefen Verständnisses dafür aufgebaut, wohin sich die globalen und regionalen Vermögensströme bewegen. Da das Königreich in eine neue Phase der Offenheit und der globalen Integration eintritt, sind wir in einer einzigartigen Position, um dieses nächste Kapitel anzuführen und internationale Investoren mit der saudischen Geschichte vertraut zu machen. Der Anstieg unseres Bruttowertes auf 19 Mrd. USD spiegelt nicht nur ein zahlenmäßiges Wachstum wider, sondern auch das Vertrauen in unsere Vision, unsere Umsetzung und in das außergewöhnliche Potenzial Saudi-Arabiens."

Das beschleunigte Wachstum des Unternehmens ist das Ergebnis einer Reihe von hochkarätigen Projektunterzeichnungen und strategischen Partnerschaften in Saudi-Arabien, die das langfristige Engagement des Unternehmens in diesem Markt unterstreichen. Die Entwicklungen von Dar Global stehen im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 und vereinen internationales Spitzendesign mit der kulturellen Authentizität saudischer Reiseziele.

Unterstützt durch seine Notierung an der Londoner Börse zieht Dar Global weiterhin globale Investoren an, darunter Käufer aus über 115 Ländern, erweitert seine Präsenz und liefert erstklassige Projekte, die das Luxusleben in London, Marbella, Dubai, Jeddah, Riad, Muscat und Doha neu definieren.

