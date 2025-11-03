Der Börsen-Tag
Marktchaos: DAX im Aufwind, Dow Jones schwächelt – Top- und Flopwerte im Fokus
An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und MDAX zulegen, muss der SDAX Verluste hinnehmen. Auch in den USA zeigt sich ein uneinheitlicher Trend.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,64% und steht aktuell bei 24.127,23 Punkten. Auch der MDAX kann mit einem Plus von 0,28% auf 29.861,51 Punkte zulegen. Im Gegensatz dazu muss der SDAX einen Rückgang hinnehmen und verliert 1,08%, womit er bei 16.566,11 Punkten notiert. Der TecDAX zeigt sich nahezu unverändert mit einem leichten Plus von 0,05% und steht bei 3.631,48 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet einen Rückgang von 0,46% und steht bei 47.370,96 Punkten. Der S&P 500 hingegen kann leicht zulegen und verzeichnet ein Plus von 0,04%, womit er bei 6.846,03 Punkten notiert. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes überwiegend im Plus liegen, während der Dow Jones in den USA Verluste hinnehmen muss. Der S&P 500 kann sich hingegen leicht im positiven Bereich halten. Diese gemischte Entwicklung spiegelt die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 3.97%. Siemens Energy folgt mit einem Plus von 2.66%, während Volkswagen (VW) Vz. mit 2.06% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Vonovia fällt um 2.61%, Zalando um 3.17% und Qiagen verzeichnet den stärksten Rückgang mit -3.23%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht AIXTRON mit einem beeindruckenden Anstieg von 15.93% hervor. Deutsche Lufthansa und Kion Group folgen mit Zuwächsen von 5.69% und 4.07%.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge. Delivery Hero verliert 3.86%, PUMA fällt um 4.18% und Redcare Pharmacy verzeichnet den stärksten Rückgang mit -4.43%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind KSB Vz. mit 3.56%, LPKF Laser & Electronics mit 3.33% und Secunet Security Networks mit 2.51% die Spitzenreiter.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind stark negativ. Alzchem Group fällt um 6.12%, Verve Group Registered (A) um 6.37% und Deutsche Pfandbriefbank verzeichnet den größten Rückgang mit -8.95%.
TecDAX TopwerteAIXTRON führt auch im TecDAX mit einem Anstieg von 15.93%. HENSOLDT und SAP folgen mit 2.22% und 1.74%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ. PNE fällt um 2.61%, Qiagen um 3.23% und Kontron verzeichnet einen Rückgang von -4.06%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigen Amazon mit 4.50%, NVIDIA mit 2.76% und Boeing mit 1.96% positive Entwicklungen.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Unitedhealth Group mit -2.77%, Nike (B) mit -2.91% und Merck & Co mit -3.18%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Kenvue mit einem Anstieg von 16.67% hervor, gefolgt von IDEXX Laboratories mit 13.52% und Micron Technology mit 4.79%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Coinbase fällt um 4.16%, Autozone um 4.19% und Charter Communications Registered (A) verzeichnet den stärksten Rückgang mit -6.32%.
