DuPont de Nemours Aktie crasht -58,02 % - 03.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DuPont de Nemours Aktie. Mit einer Performance von -58,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DuPont de Nemours ist ein führendes Chemieunternehmen, das innovative Materialien und Lösungen in verschiedenen Industrien anbietet. Mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie BASF und 3M. Seine Innovationskraft und Marken wie Kevlar und Tyvek sind Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von DuPont de Nemours in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,27 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DuPont de Nemours Aktie damit um +1,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,24 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DuPont de Nemours um -3,45 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

DuPont de Nemours Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,54 % 1 Monat +2,24 % 3 Monate +17,27 % 1 Jahr -6,70 %

Informationen zur DuPont de Nemours Aktie

Es gibt 419 Mio. DuPont de Nemours Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,33 Mrd.EUR wert.

SK Capital Partners, LP („SK Capital“), eine in New York ansässige private Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Bereichen Spezialmaterialien, Inhaltsstoffe und Biowissenschaften, hat die zuvor angekündigte Übernahme der Medizinsparte der …

DuPont de Nemours Aktie jetzt kaufen?

Ob die DuPont de Nemours Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DuPont de Nemours Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.