Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,04 Prozent auf 112,62 Punkte. Die Rendite lag bei 4,114 Prozent.

Etwas belastet wurden die Anleihekurse am Nachmittag durch schwache US-Konjunkturdaten. Die Stimmung in der Industrie hatte sich im Oktober unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,4 Punkte auf 48,7 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet. Der Indikator liegt damit weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Einheiten und signalisiert so einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.