Wohneigentum mit konkurrenzfähiger Rendite (FOTO)

Berlin (ots) - Das Hauptargument zur verstärkten Förderung der privatenAltersvorsorge über den Kapitalmarkt sind dessen Renditechancen. DochWohneigentum schneidet ähnlich gut ab, wie Studien zeigen.Die Idee der Frühstart-Rente hat alle Augen auf die private Altersvorsorge mitHilfe des Kapitalmarkts gerichtet. Aktienfonds gelten aufgrund ihrer gutenRenditechancen als der neue heilige Gral. Was darüber in der politischenDiskussion in Vergessenheit geraten zu sein scheint, ist das selbst genutzteWohneigentum. Die eigenen vier Wände zählen jedoch aus guten Gründen zu denbeliebtesten Formen der privaten Altersvorsorge. Der wichtigste darunter ist dieersparte Miete im Alter (Link). Der zweitwichtigste ist der gigantischeVermögensvorsprung, den Eigentümer kurz vor dem Ruhestand gegenüber Mieternhaben. Dieser entsteht nicht, wie oft behauptet, durch die Wertentwicklung derImmobilien, sondern zum größten Teil aus eigener Kraft: Wer sich für selbstgenutztes Eigentum entscheidet, spart im Laufe seines Lebens schlichtweg vielmehr als jemand, der zur Miete wohnt, insbesondere durch Tilgungsleistungen. Undzwar nicht, weil er mehr verdient hat, sondern weil er verglichen mit Mietern inderselben Einkommensgruppe ein disziplinierteres Spar- und Konsumverhaltenaufweist, wie die LBS-Wohneigentumsstudie seit Jahren immer wieder eindrucksvollbelegt (Link).Die ersparte Miete ist deshalb der wichtigere Vorteil des selbst genutztenWohneigentums, weil sie sofort bares Geld bedeutet, also das verfügbareEinkommen im Alter verbessert. Der Wert der Immobilie dagegen ist solangeeinfach nur ein sicheres Ruhepolster, bis die Immobilie tatsächlich verwertetwird, also verkauft, verrentet oder nachbeliehen."Ja, aber - die Rendite", heißt es dann oft, die sei doch bei der Vorsorge mitAktien viel besser als bei Immobilien und gerade die Bundesbürger müssten durchFörderung endlich dazu gebracht werden, diese Renditechancen nicht liegen zulassen. Letzteres ist sicher nicht falsch. Doch tatsächlich könnte man dasGleiche mit Fug und Recht auch über Wohneigentum sagen: Das politische Augenmerkmüsste viel stärker auf die Altersvorsorge mit dem eigenen Haus oder der eigenenWohnung gerichtet sein. Denn: In puncto Rendite sind Immobilien konkurrenzfähigzu Aktien. Das haben verschiedene Studien in der Vergangenheit gezeigt, für dieumfangreiche internationale Datensätze bis zurück ins 19. Jahrhundertausgewertet wurden. Solche historischen Renditebetrachtungen zählen zu den