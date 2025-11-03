    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wohneigentum mit konkurrenzfähiger Rendite (FOTO)

    Berlin (ots) - Das Hauptargument zur verstärkten Förderung der privaten
    Altersvorsorge über den Kapitalmarkt sind dessen Renditechancen. Doch
    Wohneigentum schneidet ähnlich gut ab, wie Studien zeigen.

    Die Idee der Frühstart-Rente hat alle Augen auf die private Altersvorsorge mit
    Hilfe des Kapitalmarkts gerichtet. Aktienfonds gelten aufgrund ihrer guten
    Renditechancen als der neue heilige Gral. Was darüber in der politischen
    Diskussion in Vergessenheit geraten zu sein scheint, ist das selbst genutzte
    Wohneigentum. Die eigenen vier Wände zählen jedoch aus guten Gründen zu den
    beliebtesten Formen der privaten Altersvorsorge. Der wichtigste darunter ist die
    ersparte Miete im Alter (Link). Der zweitwichtigste ist der gigantische
    Vermögensvorsprung, den Eigentümer kurz vor dem Ruhestand gegenüber Mietern
    haben. Dieser entsteht nicht, wie oft behauptet, durch die Wertentwicklung der
    Immobilien, sondern zum größten Teil aus eigener Kraft: Wer sich für selbst
    genutztes Eigentum entscheidet, spart im Laufe seines Lebens schlichtweg viel
    mehr als jemand, der zur Miete wohnt, insbesondere durch Tilgungsleistungen. Und
    zwar nicht, weil er mehr verdient hat, sondern weil er verglichen mit Mietern in
    derselben Einkommensgruppe ein disziplinierteres Spar- und Konsumverhalten
    aufweist, wie die LBS-Wohneigentumsstudie seit Jahren immer wieder eindrucksvoll
    belegt (Link).

    Die ersparte Miete ist deshalb der wichtigere Vorteil des selbst genutzten
    Wohneigentums, weil sie sofort bares Geld bedeutet, also das verfügbare
    Einkommen im Alter verbessert. Der Wert der Immobilie dagegen ist solange
    einfach nur ein sicheres Ruhepolster, bis die Immobilie tatsächlich verwertet
    wird, also verkauft, verrentet oder nachbeliehen.

    "Ja, aber - die Rendite", heißt es dann oft, die sei doch bei der Vorsorge mit
    Aktien viel besser als bei Immobilien und gerade die Bundesbürger müssten durch
    Förderung endlich dazu gebracht werden, diese Renditechancen nicht liegen zu
    lassen. Letzteres ist sicher nicht falsch. Doch tatsächlich könnte man das
    Gleiche mit Fug und Recht auch über Wohneigentum sagen: Das politische Augenmerk
    müsste viel stärker auf die Altersvorsorge mit dem eigenen Haus oder der eigenen
    Wohnung gerichtet sein. Denn: In puncto Rendite sind Immobilien konkurrenzfähig
    zu Aktien. Das haben verschiedene Studien in der Vergangenheit gezeigt, für die
    umfangreiche internationale Datensätze bis zurück ins 19. Jahrhundert
    ausgewertet wurden. Solche historischen Renditebetrachtungen zählen zu den
