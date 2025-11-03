Wohneigentum mit konkurrenzfähiger Rendite (FOTO)
Berlin (ots) - Das Hauptargument zur verstärkten Förderung der privaten
Altersvorsorge über den Kapitalmarkt sind dessen Renditechancen. Doch
Wohneigentum schneidet ähnlich gut ab, wie Studien zeigen.
Die Idee der Frühstart-Rente hat alle Augen auf die private Altersvorsorge mit
Hilfe des Kapitalmarkts gerichtet. Aktienfonds gelten aufgrund ihrer guten
Renditechancen als der neue heilige Gral. Was darüber in der politischen
Diskussion in Vergessenheit geraten zu sein scheint, ist das selbst genutzte
Wohneigentum. Die eigenen vier Wände zählen jedoch aus guten Gründen zu den
beliebtesten Formen der privaten Altersvorsorge. Der wichtigste darunter ist die
ersparte Miete im Alter (Link). Der zweitwichtigste ist der gigantische
Vermögensvorsprung, den Eigentümer kurz vor dem Ruhestand gegenüber Mietern
haben. Dieser entsteht nicht, wie oft behauptet, durch die Wertentwicklung der
Immobilien, sondern zum größten Teil aus eigener Kraft: Wer sich für selbst
genutztes Eigentum entscheidet, spart im Laufe seines Lebens schlichtweg viel
mehr als jemand, der zur Miete wohnt, insbesondere durch Tilgungsleistungen. Und
zwar nicht, weil er mehr verdient hat, sondern weil er verglichen mit Mietern in
derselben Einkommensgruppe ein disziplinierteres Spar- und Konsumverhalten
aufweist, wie die LBS-Wohneigentumsstudie seit Jahren immer wieder eindrucksvoll
belegt (Link).
Die ersparte Miete ist deshalb der wichtigere Vorteil des selbst genutzten
Wohneigentums, weil sie sofort bares Geld bedeutet, also das verfügbare
Einkommen im Alter verbessert. Der Wert der Immobilie dagegen ist solange
einfach nur ein sicheres Ruhepolster, bis die Immobilie tatsächlich verwertet
wird, also verkauft, verrentet oder nachbeliehen.
"Ja, aber - die Rendite", heißt es dann oft, die sei doch bei der Vorsorge mit
Aktien viel besser als bei Immobilien und gerade die Bundesbürger müssten durch
Förderung endlich dazu gebracht werden, diese Renditechancen nicht liegen zu
lassen. Letzteres ist sicher nicht falsch. Doch tatsächlich könnte man das
Gleiche mit Fug und Recht auch über Wohneigentum sagen: Das politische Augenmerk
müsste viel stärker auf die Altersvorsorge mit dem eigenen Haus oder der eigenen
Wohnung gerichtet sein. Denn: In puncto Rendite sind Immobilien konkurrenzfähig
zu Aktien. Das haben verschiedene Studien in der Vergangenheit gezeigt, für die
umfangreiche internationale Datensätze bis zurück ins 19. Jahrhundert
ausgewertet wurden. Solche historischen Renditebetrachtungen zählen zu den
