    Experte sicher: Palantir steigt um 20% nach den Earnings

    Ein Nasdaq-Experte sieht bei Palantir nach den Earnings die nächsten Kursteigerungen. Er hat dabei ein Muster ausgemacht. Geht die Rallye weiter wirklich weiter?

    • Palantir könnte nach Earnings um 20% steigen.
    • Analyst sieht Kursziel bei 240 US-Dollar je Aktie.
    • Technischer Ausbruch über 190 US-Dollar festgestellt.
    Der NYSE-Insider Jay Woods, Chief Market Strategist bei Freedom Capital Markets, richtet in dieser Woche ein besonderes Augenmerk auf Palantir, da er für das Datenanalyse-Unternehmen ein Kurspotenzial von rund 20 Prozent sieht – auf etwa 240 US-Dollar je Aktie, basierend auf der bisherigen Handelshistorie der Aktie. Palantir gibt am Montag nach Börsenschluss Einblick in seine Geschäftsbücher.

    Palantir ist äußert hoch bewertet, Anleger müssen ein Kursgewinnverhältnis von über 400 auf den Tisch legen. Analyst Woods hat ein Muster ausemcht, mit dem er den Anstieg von Palantir abschätzen kann, sagt er.

    Er erklärt, dass die Palantir-Aktie in acht der letzten elf Quartale im Durchschnitt um etwa 20 Prozent gestiegen ist, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen veröffentlicht hatte.

    Palantir

    +3,01 %
    +8,41 %
    +8,65 %
    +29,61 %
    +387,53 %
    +2.422,33 %
    +1.817,92 %
    +2.022,30 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J

    Da die Aktie kürzlich einen technischen Ausbruch verzeichnete, als sie die Marke von 190 US-Dollar überschritt – "aus einer schönen dreieckigen Formation heraus", wie Woods es gegenüber CNBC formulierte –, rechnet er damit, dass Palantir im Anschluss an den Ergebnisbericht 230 bis 240 US-Dollar erreichen könnte.

    Palantir wird seine Geschäftszahlen am Montag nach Börsenschluss veröffentlichen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
