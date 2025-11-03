Amazon Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 03.11.2025

Die Amazon Aktie notiert aktuell bei 222,03€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,40 % zugelegt, was einem Anstieg von +11,38 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +14,37 % bei Amazon.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Amazon auf -1,03 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,53 % 1 Monat +11,94 % 3 Monate +14,37 % 1 Jahr +17,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Amazon-Aktie, die nach starken Quartalszahlen und einem Umsatzsprung auf 180,2 Milliarden US-Dollar um über 10% gestiegen ist. Besonders das Cloud-Geschäft (AWS) mit einem Umsatzwachstum von 20% wird hervorgehoben. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial, während einige Beiträge vor übertriebenem Optimismus und möglichen Marktmanipulationen warnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,37 Bil.EUR wert.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.