JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Medienbericht, wonach der aktivistische Investor Palliser Druck auf die Führung des Bergbaukonzerns ausübt, auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Die Forderung von Palliser, dass Rio Tinto vor der Aktionärsabstimmung von Teck Resources über die Fusion mit Anglo American ein Gegenangebot abgeben soll, dürfte nicht die Zustimmung des Rio-Tinto-Verwaltungsrats finden, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 61,17EUR auf Tradegate (03. November 2025, 19:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
