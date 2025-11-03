Rheinmetall Aktie auf Höhenflug - 03.11.2025

Die Rheinmetall Aktie konnte bisher um +3,60 % auf 1.770,50€ zulegen. Das sind +61,50 € mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,18 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -4,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +176,51 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,05 % 1 Monat -13,97 % 3 Monate -0,18 % 1 Jahr +256,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die zukünftige Umsatz- und Gewinnentwicklung von Rheinmetall, basierend auf den Prognosen des CEO. Es wird ein Umsatz von 40-50 Milliarden Euro bis 2030 mit einer Marge von 20% erwartet. Die Bewertung der Aktie wird kritisch betrachtet, insbesondere das KGV, das von einigen als zu hoch eingeschätzt wird. Zudem gibt es Unsicherheiten über die realistischen KGV-Spannen und die stagnierende Kursentwicklung wird als potenzielles Risiko thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,23 Mrd. wert.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.