Zalando Aktie unter starkem Abgabedruck - 03.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Zalando Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,76 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Zalando Verluste von -3,53 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Zalando um -24,74 % verloren.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,05 % 1 Monat -10,28 % 3 Monate -3,53 % 1 Jahr -12,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der Zalando Aktie, die in der letzten Woche von fast 28 auf 23 gefallen ist. Nutzer äußern Bedenken über bevorstehende Zahlen und die Margen des Unternehmens, die durch hohe Kosten und Konkurrenz unter Druck stehen. Es wird über mögliche Abschreibungen und hohe Lagerbestände spekuliert. Einige glauben, dass die schlechten Zahlen bereits im Kurs eingepreist sind, während andere einen Rückgang unter 20 erwarten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,24 Mrd. wert.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.