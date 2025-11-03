Beyond Meat - Aktie verliert deutlich -12,31 % - 03.11.2025

Die Beyond Meat Aktie notiert aktuell bei 1,2540€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -12,31 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1760 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Beyond Meat insgesamt ein Minus von -42,22 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beyond Meat Aktie damit um -8,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Beyond Meat -60,37 % verloren.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,56 % 1 Monat -27,54 % 3 Monate -42,22 % 1 Jahr -73,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kritische Kursentwicklung der Beyond Meat Aktie, die von hohen Schulden, sinkender Nachfrage und der Möglichkeit einer Insolvenz geprägt ist. Nutzer erwarten einen Einfluss des bevorstehenden Earnings Calls, sind jedoch überwiegend skeptisch. Die Aktie steht auf der Reg SHO THRESHOLD LISTE, was zusätzliche Bedenken hinsichtlich Leerverkäufen aufwirft. Viele raten von Investitionen ab und betrachten die jüngsten Kursbewegungen als nicht nachhaltig.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Beyond Meat eingestellt.

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 398 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 490,65 Mio. wert.

The new 2-pack will be rolling into over 1,300 stores across the countryEL SEGUNDO, Calif., Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND), a leader in plant-based meat, today announced the launch of its all-new Beyond Beef …

EL SEGUNDO, Calif., Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND) (“Beyond Meat” or “the Company”), a leader in plant-based meat, announced today that it is rescheduling the reporting of its financial results for the third …

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.