Metavista3D - Aktie legt am 03.11.2025 stark zu

Der Kurs der Metavista3D Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -56,64 %.

Die Metavista3D Aktie konnte bisher um +39,34 % auf 0,8500€ zulegen. Das sind +0,2400 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metavista3D Aktie damit um -36,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,95 %.

Metavista3D Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -36,08 % 1 Monat -40,95 % 3 Monate -56,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metavista3D Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Metavista3D Aktie, die kürzlich um 25% gestiegen ist. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität des Unternehmens, insbesondere aufgrund des "Going Concern"-Hinweises im Quartalsbericht. Viele befürchten, dass der Kursanstieg nicht nachhaltig ist und auf eine bevorstehende Korrektur hindeutet, ähnlich wie bei früheren Empfehlungen des Börsenbriefes, die oft in Abstürzen endeten. Zudem wird die mangelnde Transparenz des Produkts kritisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Metavista3D eingestellt.

Informationen zur Metavista3D Aktie

Es gibt 114 Mio. Metavista3D Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,46 Mio. wert.

Metavista3D Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metavista3D Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metavista3D Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.