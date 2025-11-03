    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSigma Lithium Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Sigma Lithium Corporation

    Sigma Lithium Corporation - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -20,34 % - 03.11.2025

    Am 03.11.2025 ist die Sigma Lithium Corporation Aktie, bisher, um -20,34 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sigma Lithium Corporation Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Sigma Lithium Corporation ist ein aufstrebender Akteur im Lithiumsektor, der sich durch nachhaltige Praktiken und hochwertige Produkte auszeichnet.

    Sigma Lithium Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Sigma Lithium Corporation Aktie. Sie fällt um -20,34 % auf 4,4850. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sigma Lithium Corporation Aktie damit um +7,71 % teurer geworden.

    Sigma Lithium Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,71 %

    Informationen zur Sigma Lithium Corporation Aktie

    Es gibt 111 Mio. Sigma Lithium Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 504,80 Mio. wert.

    Sigma Lithium Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sigma Lithium Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sigma Lithium Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sigma Lithium Corporation

    -23,62 %
    +7,71 %
    -26,07 %
    ISIN:CA8265991023WKN:A3CTYQ



