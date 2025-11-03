    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCipher Mining AktievorwärtsNachrichten zu Cipher Mining

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cipher Mining Aktie mit kräftigem Kursplus - 03.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Cipher Mining Aktie bisher um +18,48 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cipher Mining Aktie.

    Besonders beachtet! - Cipher Mining Aktie mit kräftigem Kursplus - 03.11.2025
    Foto: stock.adobe.com

    Cipher Mining ist ein führendes US-Unternehmen im Bitcoin-Mining, das auf effiziente und nachhaltige Mining-Lösungen setzt. Hauptkonkurrenten sind Riot Blockchain und Marathon Digital. Cipher nutzt fortschrittliche Technologien und grüne Energie als Alleinstellungsmerkmale.

    Cipher Mining Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2025

    Die Cipher Mining Aktie notiert aktuell bei 19,550 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +18,48 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,050  entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Cipher Mining investiert war, konnte einen Gewinn von +262,30 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cipher Mining Aktie damit um -13,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cipher Mining +248,91 % gewonnen.

    Cipher Mining Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,71 %
    1 Monat +34,31 %
    3 Monate +262,30 %
    1 Jahr +231,61 %

    Informationen zur Cipher Mining Aktie

    Es gibt 393 Mio. Cipher Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,83 Mrd. wert.

    Cipher Mining Provides Third Quarter 2025 Business Update


    Third Quarter 2025 Revenue of $72m and Non-GAAP Adjusted Earnings of $41m Executed 15-Year data center campus lease with Amazon Web Services to support AI workloads Secured Majority Ownership in Joint Venture to Develop 1-Gigawatt Site in West …

    Cipher Mining Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cipher Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cipher Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cipher Mining

    +16,67 %
    -13,71 %
    +34,31 %
    +262,30 %
    +231,61 %
    +456,68 %
    ISIN:US17253J1060WKN:A3CYXH



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Cipher Mining Aktie mit kräftigem Kursplus - 03.11.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Cipher Mining Aktie bisher um +18,48 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cipher Mining Aktie.