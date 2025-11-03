Cipher Mining Aktie mit kräftigem Kursplus - 03.11.2025

Die Cipher Mining Aktie notiert aktuell bei 19,550€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +18,48 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,050 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Cipher Mining ist ein führendes US-Unternehmen im Bitcoin-Mining, das auf effiziente und nachhaltige Mining-Lösungen setzt. Hauptkonkurrenten sind Riot Blockchain und Marathon Digital. Cipher nutzt fortschrittliche Technologien und grüne Energie als Alleinstellungsmerkmale.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Cipher Mining investiert war, konnte einen Gewinn von +262,30 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cipher Mining Aktie damit um -13,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cipher Mining +248,91 % gewonnen.

Cipher Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,71 % 1 Monat +34,31 % 3 Monate +262,30 % 1 Jahr +231,61 %

Informationen zur Cipher Mining Aktie

Es gibt 393 Mio. Cipher Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,83 Mrd. wert.

Third Quarter 2025 Revenue of $72m and Non-GAAP Adjusted Earnings of $41m Executed 15-Year data center campus lease with Amazon Web Services to support AI workloads Secured Majority Ownership in Joint Venture to Develop 1-Gigawatt Site in West …

Cipher Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cipher Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cipher Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.