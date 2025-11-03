Warum fällt Bitcoin? Es ist die crashende Liquidität, stupid!

Während die Wall Street mit einem "Deal" zwischen Amazon und OpenAI die nächste KI-Sau durchs Dorf treibt, ist auffallend, wie schwach Bitcoin derzeit ist. Warum ist Bitcoin, das lange eine Art Turbo auf den Nasdaq war, so schwach? Es ist die stark fallende Liquidität im US-Bankensystem, die Bitcoin als Liquiditäts-Asset unter Druck bringt. Die Liquidität im US-Bankensystem trocknet mehr und mehr aus durch den government shutdown: Gelder des US-Finanzministeriums (der TGA Account) gelangen derzeit nicht mehr ins Bankensystem, weswegen das TGA-Konto immer mehr anschwillt. Wann reagieren die US-Aktienmärkte auf die sinkende Liquidität? Heute Abend wichtig die Zahlen des KI-Blasen-Stars Palantir..

Hinweise aus Video: