    Marktgeflüster

    Warum fällt Bitcoin? Es ist die crashende Liquidität, stupid!

    Warum ist Bitcoin, das lange eine Art Turbo auf den Nasdaq war, so schwach? Es ist die stark fallende Liquidität im US-Bankensystem

    Während die Wall Street mit einem "Deal" zwischen Amazon und OpenAI die nächste KI-Sau durchs Dorf treibt, ist auffallend, wie schwach Bitcoin derzeit ist. Warum ist Bitcoin, das lange eine Art Turbo auf den Nasdaq war, so schwach? Es ist die stark fallende Liquidität im US-Bankensystem, die Bitcoin als Liquiditäts-Asset unter Druck bringt. Die Liquidität im US-Bankensystem trocknet mehr und mehr aus durch den government shutdown: Gelder des US-Finanzministeriums (der TGA Account) gelangen derzeit nicht mehr ins Bankensystem, weswegen das TGA-Konto immer mehr anschwillt. Wann reagieren die US-Aktienmärkte auf die sinkende Liquidität? Heute Abend wichtig die Zahlen des KI-Blasen-Stars Palantir..

    Hinweise aus Video:

    1. S&P 500: Zu viele Bullen, zu gute Rally? Top-Bulle mit Aussicht auf 5 % Rückschlag

    2. Zombie-Unternehmen in den USA: Anzahl steigt deutlich – die wenig erkannte Gefahr

     

    Das Video "Warum fällt Bitcoin? Es ist die crashende Liquidität, stupid! " sehen Sie hier..



    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
