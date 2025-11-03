    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Selenskyj

    Russen haben keine Erfolge in Pokrowsk

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj bestreitet russische Erfolge in Pokrowsk.
    • Initiative bleibt auf ukrainischer Seite in Dobropillja.
    • Nur 60 russische Soldaten in Kupjansk, Operation läuft.

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodmyr Selenskyj bestreitet russische Erfolge an mehreren Frontabschnitten im Osten des Landes. "Pokrowsk, hier hat der Feind in den vergangenen Tagen keine Erfolge gehabt", sagte der Staatschef in Kiew. Bis zu 30 Prozent der Gefechte an der Front finden demnach im Raum Pokrowsk im Donezker Gebiet statt. "Sie verstehen, wie schwer es für unsere (Soldaten) ist", hob der Präsident hervor. Beim nahen Dobropillja liege die Initiative weiterhin auf ukrainischer Seite. Ohne spürbare Veränderung seien die Frontabschnitte Lyman, Kramatorsk und Kostjantyniwka.

    In der benachbarten Region Charkiw sind in der Stadt Kupjansk Selenskyj zufolge nur noch etwa 60 russische Soldaten. "Wir werden alles säubern", versprach der Präsident. Es gebe bereits eine Frist für den Abschluss der Operation.

    Russlands Staatschef Wladimir Putin hatte mehrfach von einer Einkreisung ukrainischer Soldaten in Pokrowsk und Kupjansk gesprochen. Kiew wies dies stets zurück, räumte aber zumindest für die Gruppierung bei Pokrowsk eine schwierige Lage ein. Ukrainische Soldaten hatten örtlichen Medien aber ebenso bestätigt, dass die Bergarbeiterstadt kaum zu halten sein werde.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/he





    dpa-AFX
