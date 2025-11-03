Börsen Update
Börsen Update USA - 03.11. - US Tech 100 stark +0,55 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:56) bei 47.362,34 PKT und fällt um -0,48 %.
Top-Werte: Amazon +5,31 %, NVIDIA +3,86 %, Cisco Systems +2,54 %, Boeing +2,50 %, Goldman Sachs Group +0,73 %
Flop-Werte: Merck & Co -2,76 %, Nike (B) -2,25 %, Unitedhealth Group -1,95 %, Chevron Corporation -1,63 %, 3M -1,35 %
Der US Tech 100 steht bei 25.995,23 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.
Top-Werte: IDEXX Laboratories +16,63 %, Micron Technology +6,36 %, Amazon +5,31 %, NVIDIA +3,86 %, Palantir +3,36 %
Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -6,03 %, DoorDash Registered (A) -3,81 %, O'Reilly Automotive -3,27 %, Lululemon Athletica -2,66 %, Old Dominion Freight Line -2,60 %
Der S&P 500 steht bei 6.857,44 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
Top-Werte: IDEXX Laboratories +16,63 %, Kenvue +14,83 %, Incyte +7,83 %, Western Digital +7,11 %, Micron Technology +6,36 %
Flop-Werte: DuPont de Nemours -57,69 %, Kimberly-Clark -13,27 %, Moderna -6,56 %, Charter Communications Registered (A) -6,03 %, LKQ -4,68 %
