    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Börsen Update

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update USA - 03.11. - US Tech 100 stark +0,55 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Update - Börsen Update USA - 03.11. - US Tech 100 stark +0,55 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der Dow Jones steht aktuell (19:59:56) bei 47.362,34 PKT und fällt um -0,48 %.
    Top-Werte: Amazon +5,31 %, NVIDIA +3,86 %, Cisco Systems +2,54 %, Boeing +2,50 %, Goldman Sachs Group +0,73 %
    Flop-Werte: Merck & Co -2,76 %, Nike (B) -2,25 %, Unitedhealth Group -1,95 %, Chevron Corporation -1,63 %, 3M -1,35 %

    Der US Tech 100 steht bei 25.995,23 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.
    Top-Werte: IDEXX Laboratories +16,63 %, Micron Technology +6,36 %, Amazon +5,31 %, NVIDIA +3,86 %, Palantir +3,36 %
    Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -6,03 %, DoorDash Registered (A) -3,81 %, O'Reilly Automotive -3,27 %, Lululemon Athletica -2,66 %, Old Dominion Freight Line -2,60 %

    Der S&P 500 steht bei 6.857,44 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
    Top-Werte: IDEXX Laboratories +16,63 %, Kenvue +14,83 %, Incyte +7,83 %, Western Digital +7,11 %, Micron Technology +6,36 %
    Flop-Werte: DuPont de Nemours -57,69 %, Kimberly-Clark -13,27 %, Moderna -6,56 %, Charter Communications Registered (A) -6,03 %, LKQ -4,68 %




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update USA - 03.11. - US Tech 100 stark +0,55 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.