Charter Communications Registered (A) Aktie mit heftigem Kursrutsch - -6,03 % - 03.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Charter Communications Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -6,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Charter Communications Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,85 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Charter Communications Registered (A) Aktie damit um -3,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -39,14 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

Charter Communications Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,20 % 1 Monat -11,62 % 3 Monate -10,85 % 1 Jahr -39,55 %

Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

Es gibt 137 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,29 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und MDAX zulegen, muss der SDAX Verluste hinnehmen. Auch in den USA zeigt sich ein uneinheitlicher Trend.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Charter Communications Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.