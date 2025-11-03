37 0 Kommentare SERES: Luxus-NEV-Pionier mit 5,3 Mrd. RMB Gewinn und A+H-Notierung!

SERES begeistert mit starkem Wachstum, innovativen AITO-Modellen und beeindruckenden Verkaufszahlen. Die bevorstehende Börsennotierung und Auszeichnungen unterstreichen den Erfolg des Unternehmens.

SERES erzielte in den ersten drei Quartalen 2025 einen Nettogewinn von 5,312 Milliarden RMB, was einem Wachstum von 31,56 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die AITO-Produktlinie wurde erweitert, mit mehreren neuen Modellen, darunter der AITO M5 Ultra, AITO M9 2025 Edition, AITO M8 und AITO M7.

Insgesamt wurden von AITO-Modellen mehr als 800.000 Einheiten ausgeliefert, wobei der AITO M9 einen Rekord von über 250.000 Auslieferungen im 500.000-RMB-Segment aufstellte.

AITO belegte den ersten Platz im Brand Development Confidence Index H1 2025 und der AITO M9 führte den Net Promoter Score (NPS) mit einem Wert von 85,2 an.

SERES plant, am 5. November 2025 an der Hongkonger Börse notiert zu werden und wird der erste Luxus-NEV-Hersteller mit einer „A+H"-Notierung sein.

Das Unternehmen wurde mit dem „2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award" ausgezeichnet und verbesserte sich um 270 Plätze auf Platz 190 in der Rangliste der 500 größten Unternehmen Chinas.





