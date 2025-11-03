    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Bärenattacke Silber fällt auf 48,16 USD

    Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 48,16 USD.

    Silberpreis stürzt ab: Das Edelmetall fällt -1,13 % auf 48,16USD. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,73 %
    1 Monat +4,39 %
    3 Monate +31,86 %
    1 Jahr +49,08 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 15,18681USD. Heute steht er bei 48,16USD. Das Investment wäre auf 15.854,4USD gewachsen – eine Steigerung von +217,09 %.

    wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger auf langfristige Potenziale hinweisen, gibt es Bedenken hinsichtlich kurzfristiger Rückgänge. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Unsicherheiten, und einige Händler berichten von einer vorübergehenden Kaufpause. Dennoch wird die Marktsituation als weniger überhitzt wahrgenommen, was Chancen für zukünftige Preissteigerungen eröffnet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

